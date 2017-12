Kladivo na zlodejov notebookov?

Ak vám ukradnú notebook, šanca, že sa vám niekedy ešte vráti, je minimálna. Pomôcť môžu špeciálne programy, ktoré zločinca skúsia vypátrať.

20. aug 2008 o 0:00 Tomáš Ulej

Devätnásťročnej Kate Duplagovej z New Yorku ukradli začiatkom tohto roka notebook, no už o pár týždňov ho mala naspäť. Zlodeji sa s ním totiž pripojili na internet a bežne ho používali. Kate sa stačilo na notebook na diaľku pripojiť, zistiť lokalitu zločincov a pomocou webkamery urobiť ich fotografiu. O pár dní jej polícia notebook doniesla naspäť.

Kate použila službu Back my Mac, ktorú si predplatila u spoločnosti Apple. Iná podobná aplikácia, LoJack for laptops, pomohla začiatkom júla nemeckej cestujúcej, keď sa jej stratil notebook na letisku v Berlíne. Vo chvíli, keď sa nový majiteľ – zamestnanec letiska, pripojil na internet, polícia už mala v rukách informáciu o jeho lokalite. Zatkla ho a majiteľke notebook vrátila.

Sú to len mýty, alebo naozaj existuje technológia, ktorá vám umožní vypátrať a vrátiť notebook, keď sa ho niekto pokúsi ukradnúť, podobne ako sa to už dnes robí v prípade mobilov alebo aut?

Skeptici tvrdia, že podobné programy nefungujú, ak sa útočník vôbec nepripojí na internet, alebo reinštaluje na notebooku systém. Prípadne, že skúsený zlodej sa pred nimi vie ubrániť. V skutočnosti sú podobné programy často jediným spôsobom (ak vynecháme opatrnosť), ktorým sa môžete poistiť ešte pred krádežou.

Ako to funguje

Program, ktorý nainštalujete do počítača, zistí údaje o vašom hardvéri, mieste pripojenia a všetky údaje, ktoré by neskôr mohli pomôcť identifikovať notebook. Pošle ich na centrálny server. Urobí tak vždy, keď sa pripojíte na internet. Cestu notebooku tak môžete na mape sledovať aj v prípade, že nebol ukradnutý – napríklad, ak chcete vedieť, kam s ním chodia vaše deti.

Ak o notebook prídete, na stránke programu nahlásite jeho krádež. Vtedy už len zostáva čakať, kým sa zlodej prvýkrát pripojí na internet.

Server vás vtedy upozorní e–mailom a odošle vám čas pripojenia, číselnú adresu servera, cez ktorý sa váš počítač pripojil, a zväčša aj približnú lokalitu a nastavenia zločincovej siete. Údaje potom treba doručiť na políciu, ktorá sa môže pokúsiť ďalej notebook vypátrať.

Kým bezplatné programy vám ponúknu len e–mailovú notifikáciu a informovanie polície nechajú na vás, platené riešenia pri vyšetrovaní krádeže priamo komunikujú s políciou a dokážu na diaľku aj kompletne vymazať disk notebooku. Tým zabránia zneužitiu vašich dát. Niektoré firmy vám dokonca vrátia časť hodnoty notebooku, ak sa im počítač nepodarí vrátiť.

Slovensko nie je problém

V USA sú podobné programy veľmi obľúbené, tvorcovia jedného z najznámejších z nich – Lojack for Laptops, tvrdia, že dokážu úspešne vyriešiť 85 percent všetkých krádeží note­bookov. Hovorkyňa polície Andrea Polačiková pre SME potvrdila, že takéto riešenia sa dajú použiť aj u nás. „V prípade, že by okradnutý používateľ získal IP adresu, z ktorej bolo pristupované na internet, a poskytol by ju vyšetrovateľovi, polícia by poskytla súčinnosť a zohľadnila by tento poznatok pri vyšetrovaní,“ povedala Polačiková. Týka sa to najmä zistenia identity zlodeja získaním údajov od jeho poskytovateľa internetu.

Možnosť spolupracovať so slovenskou políciou v prípade ukradnutia notebooku potvrdil aj Ronald Weber zo spoločnosti Absolute, ktorá vyvíja Lojack for laptops. „V prípade potreby vieme priamo komunikovať s vašou políciou a poskytnúť jej všetky informácie, ktoré potrebuje k dopátraniu notebooku,“ povedal. Zatiaľ Lojack riešil priamo len krádeže v Čechách a Poľsku.

Ktorý program si vybrať

Ak ste sa rozhodli ochrániť svoj počítač pomocou programu na sledovanie notebooku, máte na výber bezplatné i platené produkty. Bezplatný LaptopLock (www.thelaptoplock.com) umožní okrem vypátrania lokality zločinca na diaľku napríklad aj vymazať konkrétne adresáre, alebo ich zašifrovať vo chvíli, keď sa prvýkrát ukradnutý notebook pripojí na internet. Podobne funguje aj open-sourcová aplikácia Adeona (adeona.cs.washington.edu) vyvinutá Washingtonskou univerzitou.

V USA sú však rozšírené najmä platené služby, najznámejšia z nich - LoJack for laptops sa napríklad vďaka zmluvám s viacerými výrobcami udrží v počítači aj po reinštalácii systému. Predplatné služby na rok stojí sto dolárov. Na Slovensku si ho možno ako nadštandardnú službu predplatiť u spoločností Dell, HP a Lenovo.

Podobné programy môžu pomôcť pri hľadaní strateného notebooku, nikdy vám však nedajú stopercentnú istotu, že o svoje zariadenie neprídete. Naj­účinnejšou ochranou je preto aj naďalej opatrnosť.

Kedy programy nepomôžu Ak sa zločinec vôbec nepripojí na internet, alebo použije anonymizačnú službu. Ak zločinec najskôr preinštaluje systém, alebo vymení pevný disk. Výnimku tvorí americký program LoJack for laptops, ktorý je priamo integrovaný napríklad v notebookoch Dell, HP a Lenovo.



Ako sa brániť proti zlodejom? Nepoužívajte typickú note­­bookovú tašku . Noste notebook pokiaľ možno všade so sebou. Ak ho nechávate v aute, zamknite ho aspoň do kufra. Udržiavajte fyzický kontakt s taškou, v ktorej máte note­book. Ak si ju položíte na zem, oprite si ju o nohu, alebo zovrite medzi chodidlá. Stály kontakt vám zabráni odísť bez tašky. Kúpte si bezpečnostné zariadenie pre notebook – bezpečnostný kábel, ktorým počítač pripútate k stolu či program, ktorý dokáže vystopovať, kde sa notebook nachádza. Zálohujte, zálohujte, zálohujte. Je vždy lepšie mať dáta dvojmo ako žiadne. Ak sa bojíte o svoje dáta v prípade odcudzenia, radšej ich šifrujte. Šifrovanie zložiek je zahrnuté napríklad priamo Win­dows v edícii Professional. ZDROJ: Microsoft (trn)