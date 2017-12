Študenti vymenili papierové ťaháky za modernú techniku

Bratislava 18. augusta (TASR) - Slovenskí študenti z Ekonomickej univerzity v Bratislave si pri skúškach podľa portálu idnes.cz pomáhajú mobilnými telefónmi.

18. aug 2008 o 18:14 TASR

Novodobý ťahák "handsfree" funguje jednoduchým spôsobom - študent zavolá kolegovi, ktorý mu počas skúšky nadiktuje do ucha odpovede. Komunikáciu regulujú rôzne signály. Napríklad pri zakašľaní spolužiak vie, že má diktovanie správnych odpovedí spomaliť. Pokiaľ zakašle dvakrát, treba zopakovať vetu. Podľa portálu sa mobil začal na fakulte používať nielen pri písomkách, ale dokonca aj pri ústnych štátniciach.

Najnovší vynález študentov je bezdrôtové mikrosluchátko veľkosti hrášku. Nevedú k nemu žiadne drôty a v uchu nie je takmer vôbec vidieť. Učitelia nemajú skoro žiadnu šancu, aby podvod odhalili.

Oficiálne je používanie mobilného telefónu počas skúšky v škole striktne zakázané. "V prípade, že by študent mobil počas skúšky použil a je odhalený, musí zo skúšky odísť a prichádza o jeden termín," povedal pre portál rektor bratislavskej Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák. O prípade, že by k tomu na jeho škole došlo, nevie.

Skúsenosti s podvádzaním prostredníctvom mobilu má Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. "Jedna z uchádzačiek sa pred niekoľkými rokmi pokúsila pri prijímacích pohovoroch použiť mobil s handsfree," potvrdil portálu rektor František Gahér.

Problém s mobilnými telefónmi v škole však nemajú iba vysoké školy. Ministerstvo školstva (MŠ) SR vydalo vyhlášku, podľa ktorej žiaci základných škôl nebudú môcť od 1. septembra tieto prístroje počas vyučovania používať. "Použiť ho môžu iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľa alebo jeho povereného zástupcu," informovala TASR hovorkyňa MŠ SR Dana Španková.

Znamená to, že mobilný telefón si žiaci do školy síce môžu priniesť, no počas vyučovania ho používať nesmú. "Stále narastajúcemu počtu mobilov v rukách žiakov sa školy v praxi prispôsobili už skôr a iniciatívne riešili používanie telefónov v škole v svojich školských poriadkoch," skonštatovala ďalej Španková.

Problémom však boli rodičia detí, ktorým bol mobil počas vyučovania odobratý z dôvodu vyrušovania a ktorí sa sťažovali, že na to nemá vyučujúci právo.

Ako a kde si budú žiaci počas vyučovania mobilné telefóny odkladať, prípadne aké postihy ich čakajú, ak ich budú cez vyučovanie používať, vyhláška neupravuje.