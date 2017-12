Prvé palivové články pre domácnosti už čoskoro v predaji

Spoločnosť Panasonic zahájila 1. júla skúšobnú prevádzku palivových článkov pre domácnosti. Podľa odborníkov bude tento typ výroby energie hrať zásadnú úlohu v boji proti globálnemu otepľovaniu.

19. aug 2008 o 10:21 (pana)

Na japonskom trhu sa budú palivové články Panasonic predávať už začiatkom budúceho roka; odhaduje sa, že do marca 2010 (finančný rok 2010) sa ich v Japonsku predá okolo 1500 a v nasledujúcom finančnom roku až 10 000. Od roku 2012 chce Panasonic vyvážať palivové články aj na európske trhy, do Číny a do Spojených štátov.

Koncom finančného roku 2016 by mohol celosvetový predaj palivových článkov dosiahnuť 200 000 kusov, uviedol vo svojom prejave prezident spoločnosti Fumio Ohtsubo.

Prvá dodávka palivových článkov mieri do spoločnosti Tokyo Gas, ktorej zákazníci sa zúčastnia skúšobného záťažového programu. Ten má preveriť palivové články ešte pred zahájením predaja v roku 2009.

Celková hodnota investície do výskumu a vývoja tejto technológie sa odhaduje na 20 miliárd jenov (3,7 mld. Sk).