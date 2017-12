Ekologické monitory ušetria stovku ročne

S novým radom ekologických monitorov vstupuje na trh spoločnosť Fujitsu-Siemens. Zaujímavosťou je, že v pohotovostnom režime nepotrebujú žiadne napájanie. Počítač ich prebudí cez dátový kanál, aby aktivoval ich napájanie.

18. aug 2008 o 10:32 Milan Gigel, (mg)

Nová elektronika s extrémne nízkou spotrebou je napájaná z kondenzátora. Ak zachytí na analógovom, alebo digitálnom vstupe signál, aktivuje napájací zdroj, aby sa monitor prebudil. V praxi to znamená nulovú spotrebu v momente, keď je počítač vypnutý.

Ak má monitor priemernú spotrebu v pohotovostnom režime 2 watty, na prevádzke ušetria používatelia stovku ročne. V domácnosti to nemusí znamenať veľa, v podniku so stovkami počítačov je však už úspora znateľná. Obzvlášť v období, kedy sa nepretržite počíta so zvyšovaním cien energií.

Nový rad monitorov má označenie ScenicView ECO a ceny začínajú na hranici 7280 korún českých za 20-palcovú verziu.