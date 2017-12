Prepojovacie poplatky v mobilnej sieti sú na úrovni EÚ

Prepojovacie poplatky medzi mobilnými operátormi sa na Slovensku dlhoročne pohybujú približne na úrovni priemeru krajín Európskej únie (EÚ). Telekomunikačný úrad SR (TÚ) to pre agentúru SITA uviedol v reakcii na snahu tretieho mobilného operátora Telefóni

17. aug 2008 o 19:56 SITA

BRATISLAVA 17. augusta (SITA) - ca O2 Slovakia tieto poplatky znižovať.

Jedným z argumentov operátora O2 je totiž tvrdenie, že v rámci krajín EÚ sú slovenské prepojovacie poplatky nadpriemerne vysoké. To, že sú v súčasnosti nad priemerom však úrad odôvodňuje najmä vplyvom posilňovania kurzu slovenskej koruny voči euru.

Výrazné zníženie cien prepojovacích poplatkov chce tretí mobilný operátor navrhnúť svojim konkurentom na medzioperátorských rokovaniach. Ak by Telefónica O2 na týchto rokovaniach neuspela, chce požiadať TÚ o podporu tohto postupu, pričom ako možný návrh uviedla aj prechod na nákladovo orientované prepojovacie poplatky. Vzhľadom na to, že medzioperátorské rokovania o podmienkách prepojenia na rok 2009 ešte nezačali, Orange aj T-Mobile sa k nim zatiaľ nevyjadrili.

U slovenských operátorov podľa hovorcu TÚ Romana Vavra však aj naďalej pokračuje trend znižovania prepojovacích poplatkov, čím by do roku 2012 mohli klesnúť o polovicu. "Ak vychádzame z toho, že prepojovacie poplatky klesajú ročne približne od 6 do 11 %, tak skutočne bez zásahu regulačných úradov môže k približne takému poklesu dôjsť," uviedol Vavro. Niektoré krajiny, napriek tomu, že regulujú výšku prepojovacích poplatkov medzi mobilnými operátormi navzájom, majú tieto poplatky vyššie ako u nás. Príkladom je Česká republika, kde Český telekomunikační úřad (ČTÚ) ceny poplatkov reguluje, tie však boli v januári tohto roka v priemere tretie najvyššie z pomedzi krajín EÚ. Ako agentúru SITA informovala Petra Zindulková z Oddelenia vzťahov s verejnosťou ČTÚ, českí operátori proti regulácií neprotestujú. "Skôr sa snažia ovplyvňovať jednotlivé aspekty nastavenia týchto poplatkov, ako napríklad to, aby sa stanovili na obdobie troch rokov, namiesto jedného a podobne," uviedla Zindulková.

TÚ je momentálne v záverečnej fáze analýzy veľkoobchodného trhu ukončovania hovorov v mobilných sieťach. Podľa v súčasnosti platných rozhodnutí úradu, ktoré vychádzali zo stavu zisteného predchádzajúcou analýzou, sú na tomto trhu dva významné podniky, a to Orange a T-Mobile, ktoré majú uložené povinnosti s cieľom podpory efektívnej súťaže a rozvoja trhu. "Aké povinnosti ktorým podnikom úrad v budúcnosti uloží bude závisieť najmä od výsledkov analýzy trhu, ktorú úrad dokončuje," uviedol Vavro.