Vekové obmedzenia rodičov a predajcov hier nezaujímajú

Chyba však nie je len u rodičov, pretože až 61% hráčov získalo túto hru priamo od predajcu, ktorý sa neobťažoval kontrolou plnoletosti. Čo je však mierne alarmujúce, zvyšok, čiže 39% neplnoletých majiteľov Grand Theft Auta 4, dostalo túto hru priamo od svojich rodičov. Mnohí z nich totiž vôbec nedbajú na ratingy a vekové obmedzenia. Je síce pravdou, že striktné obmedzenie veku neznamená, že 15 ročný chlapec alebo dievča by nedokázalo rozlíšiť to, čo sa deje na obrazovke len ako fikciu a skutočnú realitu.

Mnohí z nás sa istotne stretli s hrou určenou výhradne pre dospelých a nijakým spôsobom to neovplyvnilo vývoj nikoho z nás. Spomínate si na Carmageddon alebo podobné projekty? Jedno je však isté. Ak hru podobného razenia rodič deťom kúpi, mal by sa postarať o to, aby dieťa vedelo čo je správne a čo nie. V tom prípade by boli ratingy mierne zbytočné, no skutočnosť je trochu iná a u rodičov skôr rozhoduje nevedomosť.

