Temný pán sa vracia

14. aug 2008 o 18:04 Ján Kordoš

Princíp zostane na chlp rovnaký. Ako Temný Pán sa prebudíte uprostred svojho panstva, ktoré je zo všetkých strán ohrozované zelenými lúkami plnými rozkvitnutých kvetov, dobre nálady a hojnosti. Takto to ďalej nepôjde, hlavne ak sa za dobrou povesťou skrýva ľudská chamtivosť. Jednoducho budeme zlí a všetko to krásne (ako napríklad nechutne lakomých hobitov) zrovnáme za prítomných pomocníčkov – minionov – so zemou.

A práve tieto naše maličké potvorky, ktoré sa postarali v pôvodnom Overlordovi o nejeden zábavný zážitok, dostanú do vienka nové schopnosti, vykonávať budú môcť nové činnosti, napríklad plaviť sa na lodiach a podobne. Zmenou prejde aj prostredie, takže očakávajme rozprávkovo krásne krajinky hýriace všetkými možnými farbami, zasnežené hory a nejaké to fantasy klišé. Tešíme sa, prečo nie, len aby bolo rozdielov oproti predchodcovi viacero a nedostali sme len nálož nových úrovní.

Zdroj: Shacknews