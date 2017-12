Tvorcovia Grand Theft Auta obvinení z thajského vraždenia

14. aug 2008 o 17:45 Ján Kordoš

Ako už istotne viete, 18-ročný páchateľ sa pokúsil napodobniť činy, ktoré videl v hre Grand Theft Auto 4 s dôvodom, že chcel vedieť, či je to také jednoduché v skutočnosti, ako je to v hre samotnej. Pri tomto čine utrpel taxikár smrteľné zranenia. Okamžite po zbytočnom krviprelievaní bola hra stiahnutá zo všetkých obchodov.

„Ak sa hráči rozhodnú napodobňovať to, čo vidia v hrách, budú tvorcovia hry okamžite obvinení,“ povedal Somchai Jaroen-amnuaysuk. „Obvinenia automaticky donútia tvorcov stať sa zodpovednými,“ dodal Somchai.

Objavili sa síce aj hlasy o tom, že by sa malo automaticky deťom vysvetľovať, že to, čo sa deje vo videohrách a to, čo skutočne môžeme, sú dve odlišné veci, no vyššie spomenuté prehlásenia to neprebije. Tvorcovia hier musia byť zodpovednejší. A čo samotní hráči?

Zdroj: Shacknews