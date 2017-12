Rodičia: Nech radšej deti pijú a pozerajú porno ako hrajú Grand Theft Auto

13. aug 2008 o 15:27 Ján Kordoš

Jeden z autorov Grand Theft Childhood, Cheryl K. Olson povedal: „Je prekvapujúce ako sa rodičia boja videohier. Pre niektorých z nich sú totiž videohry neprebádanou oblasťou a boja sa nepoznaného. Samozrejme, obávajú sa napríklad aj pitia alkoholu, čo je však omnoho nebezpečnejšie.“ Bolo by veľmi zaujímavé zistiť, aký podiel na tomto názore rodičov majú bojovníci proti hrám ako napríklad právnik Jack Thompson či naposledy organizácia Matiek bojujúcich proti pitiu alkoholu pri šoférovaní.

Zaujímavú vyznieva aj štatistika toho, čo rodičov poburuje na videohrách. Až 37% je proti akémukoľvek sexuálnemu aktu medzi heterogénnymi heterosexuálnymi ľuďmi, 27% by neznieslo bozk dvoch mužov. Grafické násilie oproti tomu odsudzuje len 25% rodičov a vulgárnosť vadila 9% respondentov. V tomto je vidieť trochu americká mentalita, ktorá akoby navyše nebrala do úvahy prísne ratingy. Nech je to akokoľvek, aký názor k tejto ankete a hrám máte vy?

Zdroj: Shacknews