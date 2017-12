Stalker: Clear Sky - ako to bolo v Černobyle

13. aug 2008 o 10:59 Ján Kordoš

Pamätáte sa na Stalkera: Shadow of Chernobyl? Akčná hra z vlastného pohľadu, na ktorú sme čakali nesmierne dlho. Napokon sme dostali podarený kúsok, dokonca viac než podarený, a hoci sme nemali k dispozícii všetko, čo nám bolo nasľubované, od spokojnosti sme mohli vrnieť. Chýb sa dalo nájsť na tomto mamuťom predmete od ukrajinských vývojárov GSC Gameworld mnoho, ale dostatok sme im dokázali odpustiť. S myšlienkou vytvoriť prequel Clear Sky - dobrodružstvo, ktoré by sa odohrávalo pred pôvodnými Tieňmi Černobyľu, prišli tvorcovia krátko po vydaní prvého Stalkera a mnohých tým prekvapili.

Ako však už vývojári povedali, na túto prácu sa tešia a majú pre nás všetko pripravené tak, aby sme si to užili i my, skúsení hráči a zároveň aj úplní nováčikovia. To, že bude Clear Sky zamerané viac na akčnú zložku a stane sa tak omnoho svižnejšou strieľačkou, sme taktiež vedeli. Prostredie odohrávajúce sa pred druhým výbuchom nebude sa v architektúre otvoreného sveta prejaví rázne: väčšina priestorov nebude v tak dezolátnom stave, v akom sme ich nachádzali v pôvodnej hre. Podtitul tohto prídavku nie je len tak Clear Sky – obloha bude skutočne jasnejšia, tešiť sa môžeme ako na lúče slnka, tak dokonca aj zelenú trávu a to je oproti depresívne ladenému a takmer neustále upršanému Stalkerovi riadny pokrok.





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Je teda zrejmé, že mnoho priestorov budeme spoznávať, ale len na oko. Známe miesta a lokácie sa nám predstavia v lepšom svetle a hoci budeme chodiť po zemi, kde sme už raz boli, všetko je zmenené na nepoznanie. Omnoho menej mutantov a anomálií. Viac si budeme môcť všímať zvieratá a ich prirodzené správanie v otvorenom prostredí, ktoré bolo z mnohých dôvodov z pôvodnej hry vyškrtnuté. Všetko okolo nás bude pôsobiť prirodzenejšie a dokonca si niektoré faktory, ktoré ovplyvňujú umelú inteligenciu všetkého živého okolo vás, si nemusíte ani všimnúť. Vývojári však chcú, aby sme dostali zážitok, ktorý bude po každom spustení odlišný a bude sa vyvíjať v priebehu hrania nielen podľa vašich činov, ale aj náhodnými prvkami.

Príbeh sa točí okolo hlavnej postavy menom Scar, z ktorého si miestni vedátori spravia pokusného králika. Ožiaria ho neznámou látkou, ktorá ho síce spraví imúnnou voči niektorým rádioaktívnym zónam.Aspoň sa im nemusí vyhýbať ako v prípade predchodcu. Na druhú stranu nečakajte žiadneho supermana, každá minca má totiž dve strany a hoci je hrdina imúnny v Zóne, musí sa náš hrdina snažiť nájsť liek a pravidelne si chodiť pre vakcínu. Nájomný žoldnier je teda zrazu pripútaný k jednému problému, ale ciest k riešeniu bude hneď niekoľko.

Akčnosť nám zaručí šestica zoskupení stalkerov. Rozdelenie nie je samoúčelné: čaká vás totiž otvorený svet, kde si môžete behať kade sa vám len zachce. Teda do momentu, kedy nenarazíte čelom do múru alebo sa nepriplichtíte k niektorej prestrelke. Dve proti sebe bojujúce zoskupenia si nemusíte všímať, môže sa z vás stať vlk samotár, ktorý žije len sám pre seba a jeho úhlavným nepriateľom je armáda (a zároveň nikto a všetci - záleží na ponuke). Lenže ak sa pripojíte k niektorej z frakcií, získate výhody priateľstva, dostanete nové úlohy. Často si kamarátstvom s jednými znepriatelíte ostatných, ale na to, aby vás tí druhí nenávideli, musíte splniť niekoľko úloh proti nim, takže s kľudným svedomím sa môže stať to, že jednu misiu (napríklad nájdenie artefaktu) splníte za jedných a uchmatnete tak dôležitý predmet pred inou skupinou a práve u nej si vyberiete nasledujúcu úlohu.

Bude to fungovať jednoducho a znovuhrateľnosti to znovu nahráva na jednoznačný gól. Inak nás čaká klasika. Máme tu anomálie, ktorých skúmanie a sledovanie tentoraz bude omnoho prirodzenejšie, takže hádzanie skrutiek už nutné bude a zároveň pôjde o činnosť zábavnú. Nezabudnite však na to, že hoci nebezpečné miesto obídete, s veľkou pravdepodobnosťou prichádzate o niektorý z artefaktov, ktorí môžete mastne speňažiť. Obchodníci neštrajkujú a ponúknu rôzne bandáže, lekárničky, muníciu do zbraní, zbrane samotné, špeciálne brnenia. Čo je však výborné, predavači zistili, že svoj biznis prevádzkujú veľmi draho a výsledné ceny budú chvalabohu nižšie a tovar sa tak stane dostupnejší.



Čo nás však rozhodne teší, sú nesmierne diferencované zbrane. Keď nájdete brokovnicu, nemusí to byť tá, ktorá sa váľa v každom druhom jarku. A ani by byť nemala. Meniť sa môže jej presnosť, rozptyl, účinnosť, stabilita, veľkosť zásobníku, spätný náraz. A zbraní bude dostatok (čiže aj rôznych vlastností tých ktorých kúskov) a vy ich dostatok nájdete. Všetko si to v batôžku bude možné ešte dokonca aj upravovať a budeme z toho rovnako nadšení ako zo zbierania predmetov v Diable. Možno to znie príliš klasicky a príliš obyčajne, avšak veľmi dobre vieme, že rôznorodé zbrane majú pozitívny účinok na hráča. Ten ich zbiera a skúša nájsť tu pravú striekaciu pištoľku. Zbrane potrebovať budeme. Nech znejú niektoré úlohy akokoľvek mierovo, prepracovať sa k hľadanému miestu, terču, predmetu, nebude ľahké. Ostatní stalkeri, okrem toho, že si žijú vlastným životom, vám môžu skrížiť cestu, pretože máte rovnaký cieľ.

Ak sa tak stane, môžete skúsiť tasiť kolty a pekne si to vysvetliť pomocou olovených pozdravov. Prestrelky môžu byť osamotené i tímové a jednoducho si zastrieľate viac než dosť. Je to predsa v prvom rade akčná hra z vlastného pohľadu, takže na túto zložku sa tvorcovia sústredili. Nebudete však kosiť nepriateľov po desiatkach, umelej inteligencie dostali do vienka dosť. Okrem toho, že sa skrývajú, vzájomne dopĺňajú a kooperujú, sú aj presní a zbytočne nestrieľajú do miest, kde by ste mohli byť, ale do miest, kde ste a ktorá časť tela vám trčí spoza prekážky. Inak muníciou zbytočne neplytvajú, radšej sa vám začnú zakrádať poza chrbát, aby vás prekvapili. Súboje sa tak stanú adrenalínovejšie, nebude to žiadna brnkačka, no na druhú stranu nečakajte ani taktické orgie, skôr niečo medzi týmito extrémami.

Síce tomu neveríme, ale ak ste sa náhodou dočítali až sem a netušíte, čože to ten Stalker je, pekne sa vráťte k recenzii na Shadow of Chernobyl, vysvetľovať vám skvostnú atmosféru ničivým výbuchom zmrzačenej zeme podľa námetu bratov Strugackich rozhodne nebudeme. My ostatní si na ňu spomenieme a sme ako v siedmom nebi. Minule to vyzeralo nesmierne vábivo, nejeden pesimista zaplesal nad paletou farieb. Ako už bolo spomenuté, tentoraz nám začne svietiť slniečko, no to na celkovej atmosfére nič, ale nič nemení, skôr ju to robí zaujímavejšou. Kontrast medzi idylkou v prírode a mutujúcimi monštrami, poškodenými obydliami – to vyzerá vábivo.

A celé to vyzerá úžasne, ešte lepšia ako minule, ale to si môžete pozrieť vo videu niekde pod článkom, kde sú vám predstavené všetky tie úžasné grafické finesy. Podpora DirectX 10 je viditeľná a hoci zatiaľ nedochádza k jej plnému využitiu, rozdiely badať. Rozlíšenie textúr a detaily všeobecne sú na vyššej úrovni, pribudli dômyselné svetelné efekty, ale miesto slov (v tomto prípade zbytočných), skutočne radšej siahnite po videu, ktoré vám sprostredkuje lepší zážitok ako slová o dažďovej vode stekajúcej po tabuli a podobne. A také drobnosti, ktoré považujeme už za samozrejmosti, ako napríklad dynamicky sa meniace počasie a zároveň denná doba, to spomínať taktiež zdĺhavo rozoberať nebudeme.



Stalker by sám o sebe neprerazil medzi hráčmi neuspel, keby nebol tak otvorený scéne ako bol. Ani teraz sa nedočkáme napríklad ovládateľných vozidiel, ale komunita hráčov, ktorá už pri pôvodnej hre dokázala divy a napríklad upravila zbrane či doplnila mnohé detaily, sa bude určite činiť . Niekoľko týždňov, mesiacov po vydaní Clear Sky budeme pekne updateovať o módy, ktoré nám zážitok zlepšia. V GSC Gameworld to veľmi dobre vedia a snažia sa vychádzať výtvorom hráčov v ústrety i s týmto prídavkom. Posledné správy síce hovoria o posune oficiálneho termínu vydania na september, v žiadnom prípade by to však nemalo ovplyvniť vydanie českej verzii, ktorú bude mať znovu na starosti CD Projekt. Tá je naplánovaná na polovicu septembra. Stalker: Clear Sky by mal priniesť všetko to, na čo sme čakali v pôvodnej hre. Prídavok to nebude hocijaký alebo dokonca zbytočný. Ale tých pár týždňov už vydržíme a potom si povieme konečný verdikt. Tešiť sa však už teraz tešíme.