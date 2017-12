Hra: Diabolský bojovník

Je veľká škoda, že si herní vývojári nejako nechcú pripustiť, že pripojením dobrého gamepadu k PC získate plnohodnotný ekvivalent hernej konzoly. Dokonca výkonnejší. S výnimkou hier k animovaným filmom sa tak iba málokedy objaví typická konzolová hra na

13. aug 2008 o 0:03 Michal Gardian

Ak aj hej, všetci sa trasieme, ako to dopadne s konverziou. Autori akčnej „rúbačky“ Devil May Cry už s jej tretím dielom dokázali, že cesta existuje. Teraz na nás prichystali explóziu nadupanej hrateľnosti vo štvorke.

Ak hovoríme o typickej konzolovej hre, tak musí byť „mangoidno“ štýlová a jednoducho akčná, ale rozhodne nie povrchná. Presne takou Devil May Cry 4 je. Už príbeh, ktorý začínate s iným hlavným hrdinom ako obvykle a ktorý ponúka obrovskú dávku emócií a zvratov, je toho dôkazom. Nasleduje pre PC atypická jednoduchosť ovládania a herného systému, ktorý vás cez systém bonusov motivuje zdokonaľovať sa. Namiesto obtiažnosti od vás chce efektnosť najmä v zmysle používania kombinácií útokov v smrtiacich kombách.

Hra vás za to prirodzene odmeňuje a tak ste nenásilne motivovaní stať sa ešte lepším „bojovníkom“. Namiesto hromady zbraní disponuje najskôr nováčik Nero a potom známy Dante iba zopár kúskami na boj zblízka a na diaľku. Prím hrajú meče obrovských rozmerov a účinku. Keď sa ich naozaj naučíte ovládať a začnete správne napájať pohyby, bude dianie na obrazovke pripomínať tanečné predstavenie. Škoda, že občas toto divadlo zneprehľadní neposlušná kamera.

Báť sa nemusíte ani grafického spracovania. Autori ho poctivo zoptimalizovali, ale zároveň ponúka nádherné scenérie a ešte krajšie animácie či detaily postáv. Umelecký dojem atakuje hranicu dokonalosti. Ruka v ruke s tým ide aj zvuková a hudobná stránka. Devil May Cry tak môžeme vyčítať iba máločo. Aj to prebíja fakt, že takýchto hier je na PC zúfalý nedostatok. To je veľká škoda.

www.capcom.co.jp/devil4/main.html

Odporúčaná konfigurácia: Procesor 3 GHz, 1 GB RAM, 256 MB grafická karta

