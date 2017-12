Stĺpček Miloša Čermáka: Heslá

Internet je plný úžasných služieb. Umožňuje vám napríklad blogovať, alebo vytvárať albumy zo svojich fotografií. Musíme len naťukať e-mailovú adresu a... zvoliť heslo. Pokiaľ vám to vaše práve prebehlo hlavou a je to heslo, ktoré rovnako ako ja používate

13. aug 2008 o 0:04 Miloš Čermák

už roky pri najrôznejších príležitostiach, čítajte ďalej.

Nie, nie je to heslo „hFD$&3“ ani žiadny podobný nezmysel, ktorý tak často odporúčajú ľudia z počítačovej podpory. Také heslá je ťažké vymyslieť, nieto ešte si ich zapamätať. Nehľadiac na to, že pre každú službu by ste mali vymyslieť nové. Existujú programy, ktoré to dokážu robiť za vás, lenže aj k nim je prístup chránený heslom.

Takže sme tam, kde sme boli. Nie divu, že experti vyhlásili heslám vojnu. Vraj sú v ére dnešného webu prežitkom. Bolo by oveľa jednoduchšie a bezpečnejšie nechať identifikáciu používateľov priamo na počítačoch. Tie si už beztak vymieňajú množstvo informácií, takže ich stačí vybaviť príslušným softvérom a hardvérom.

Opustia heslá naše virtuálne životy? Nie je to isté. Hlavná prekážka je údajne psychologická. Nepočuteľnému elektronickému šuškaniu našich počítačov nedôverujeme. Keď od nás počítače chcú heslo, dáva nám to pocit kontroly a tiež určitej nadradenosti. Už teraz sme frustrovaní, že počítače skoro všetko zvládajú lepšie ako my.

Heslá sú takmer to posledné, čo od nás ešte potrebujú. Ale nie je to ilúzia? Možno ako ja patríte medzi tú rizikovú väčšinu požívateľov, ktorí pre všetky aplikácie používajú ako heslo: a) meno psa, b) meno manželky alebo c) dátum narodenia odzadu (nehodiace sa škrtnite). Prečo mám pocit, že vždy, keď toto heslo naťukám, môj počítač sa posmešne uškrnie?