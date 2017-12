Virtuálne drogy?

Vraj fungujú ako marihuana alebo extáza a pritom na to stačí počítač a slúchadlá. „Virtuálne drogy“ – ďalšia z vecí, ktoré každý mladý chce vyskúšať, aby zistil, že to nemôže fungovať.

13. aug 2008 o 0:01 Tomáš Ulej

Na videách na YouTube.com nájdete desiatky vysmiatych tínedžerov, ktorí tvrdia, že im nová „droga“, užitá pomocou slúchadiel na počítači, navodila pocity náhlej eufórie, podobné príznakom užitia drogy. Na mnohých iných serveroch sú webové fóra, kde sa každý zaujíma, ako si takéto nahrávky zadovážiť.

I-Doser, aplikácia podľa svojej domovskej stránky vyvinutá „viacerými skupinami vedcov a expertov na undergroundovú hudbu“, vraj funguje na princípe stimulácie mozgu zvukom. A poslucháčom má v závislosti od použitej nahrávky nahradiť užitie drogy, alebo ich primať k vyššej mozgovej aktivite.

Mladí si idosery môžu za cenu okolo tridsať dolárov kúpiť ako audio CD alebo spolu s programom, ktorý okrem zvukov obsahuje aj rôzne vizuálne obrazy. Nahrávky majú názvy ako Ópium, Marihuana, Extáza alebo Orgazmus, podľa toho, aký pocit majú vyvolať. Väčšina má viac ako desať minút a pripomína zvuk vysávača alebo sirény.

Naozaj to funguje?

Autori tvrdia, že za idosermi stojí technológia dvojitého počutia, keď do každého ucha prúdia zvuky s inými frekvenciami. To má vyvolať zmenu nálady v mozgu. Medzi zvukmi sú pritom také, ktoré bežne nepočujeme, ale i také, ktoré znejú nepríjemne, a preto sú maskované inými ruchmi.

Výskumníci z Duke University Medical Center vo výsledkoch štúdie realizovanej na tridsiatich účastníkoch tvrdia, že technológia môže „čiastočne viesť k zmene psychomotorického výkonu a nálady“ u jednotlivca, podľa odborníkov však väčšina zážitkov spojených s virtuálnymi drogami je zrejme len výsledkom autosugescie. Za popularitou firiem, ktoré ponúkajú idosery, vidia najmä úspešnú marketingovú kampaň.

Tínedžeri: Je to sklamanie

Osobné skúsenosti s idosermi majú aj tínedžeri na slovenských webových fórach. „Prestávam tomu veriť, asi to naozaj funguje len na tom, že človek si to vsugeruje a tak to zač­ne fungovať,“ píše používateľ vo fóre na adrese Knight.sk. „Dôležité je hlavne úplne sa uvoľniť a relaxovať, inak je jasné, že to nefunguje, keď sa človek nesústredí,“ radí ostatným spokojný používateľ na tínedžerskom serveri Birdz.sk. „Akú drogu mám použiť, keď to už mám?“ pýta sa jeden používateľ vo fóre na Knight.sk.

Aj tak pozor na deti

Aj keď je skutočný vplyv podobných nahrávok na ľudský mozog pochybný, Kim Komando, americká moderátorka rozhlasových a televíznych relácií o počítačoch, radí rodičom, aby si na idosery aj tak dali pozor. „Keď už nič iné, virtuálne drogy propagujú používanie skutočných drog,“ napísala vo svojej stálej rubrike v rámci USA Today.