60 miliónov predaných aplikácií, pridá sa aj T-Mobile

Neuveriteľný úspech zaznamenala online predajňa softvérov pre mobily iPhone, prostredníctvom ktorej sa za jediný mesiac predalo 60 miliónov softvérových licencií v hodnote približne 30 miliónov dolárov.

12. aug 2008 o 10:12 Milan Gigel

Keďže záujem o kúpu softvérov pre mobily neklesá, firma Apple Computers sa môže tešiť na tučné výnosy z provízie. Tá predstavuje 30 percent z celkového objemu predaja, čo pri súčasnom tempe môže znamenať viac ako 100 miliónov dolárov ročne. Aby bolo možné používateľov chrániť pred škodlivými softvérmi, systém obsahuje mechanizmus, ktorý umožňuje blokovanie softvérov na mobiloch aj v prípade, že boli už nainštalované.

Po rovnakom marketingu chce siahnuť aj americká pobočka T-Mobile, ktorá by chcela do konca roka spustiť podobnú predajňu, avšak so širokou paletou aplikácií pre všetky značky mobilov. Po identifikácii mobilu sa v ponuke zobrazia iba tie softvéry, ktoré sú preň určené. Operátor si od tohto projektu sľubuje mnoho – návyky používateľov sa vraj menia, a treba sa im prispôsobiť čo najskôr.