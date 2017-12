Predstavujeme nového mafiána: The Godfather 2

10. aug 2008 o 19:22 Ján Kordoš

Dramatické situácie rodiny Corleonovcov odohrávajúce sa v 60.rokoch minulého storočia na Floride, v New Yorku a na Kube budeme môcť zažiť aj my. Po tom, ako sa hráč v úlohe Michaela Corleoneho stal newyorským donom, začne expandovať do nových miest a prostredníctvom rodinných väzieb vydiera podnikateľov, monopolizuje ilegálne zločinecké kruhy a bojuje s ďalšími mafiánskymi rodinami o pozíciu najmocnejšieho klanu v Amerike.

K ovládaniu rodinného impéria poskytne The Godfather II hráčom novinku s názvom The Don´s View – inovatínu strategickú metahru, ktorá im umožní pri rozvoji rodinného biznisu získať okamžitý prehľad o dianí vo svete. Prostredníctvom tejto novinky budeme chrániť, budovať a rozširovať zločinecké aktivity a súčasne mať pod kontrolou pohyby a plány konkurenčných rodín.

Hráči sa taktiež naučia (a to je oficiálny text tlačovej správy, takže nás nebite za navádzanie na nelegálnu činnosť) majstrovsky pohybovať v prostredí organizovaného zločinu formovaním skupín mafiánov, najímaním členov, vydávaním rozkazov a povyšovaním najlepších mužov v hierarchii organizácie. Všetko teda vyzerá tak, že The Godfather II bude vsádzať na strategické prvky, korene však budú stále siahať do akčnej sféry.

Práve súbojový systém bude vylepšený, dostaneme nové údery a všetko to bude pôsobiť omnoho prirodzenejšie. Sami by sme si však neporadili a tak členov rodiny budeme mať pod palcom úplne: určíme čo a ako majú vykonať, pekne ich vyzbrojíme a na základe ich schopností im pridelíme úlohy, aby ich vykonávali čo najefektívnejšie a hlavne pri nich neodišli do mafiánskeho pekla. Niekto vie dávať prvú pomoc, iný má v láske rôzne výbušniny a tamto Kubko v kúte nemá len tak pre nič za nič prezývku Podpaľač.

Strategickú stránku hry napokon ešte okomentoval aj Hunter Smith, výkonný producent projektu The Godfather II: „V 60.rokoch mal don len takú moc, akou disponovala jeho rodina. Hierarchická kultúra organizovaného zločinu nám pripadala zaujímavá. Viesť gangsterský klan vo svete, kde je hlavnou hodnotou lojalita k rodine, je niečo, o čom sme si mysleli, že by mohlo byť použité ako nový strategický prvok pre tento herný žáner. Presne o tom bude Don´s View – naplánovať stratégiu k vyšachovaniu konkurentov jedného po druhom. Don´s View je kombinácia akcie a stratégie natoľko jedinečná, že od základov mení pravidlá hrania v otvorenom svete v čosi niečo nové.“

Ďalšie ódy na druhého Krstného Otca necháme už radšej zatvorené v tlačovej správe. Už teraz však začíname badať napínavý súboj Mafia 2 vs. The Godfather 2. Krstný Otec totiž príde na herný trh vo februári 2009 na PC, Playstation 3 a Xbox 360. Ktorému projektu veríte viac? Akčne ladenej českej Mafii 2 alebo strategicky orientovanému The Godfather 2? Nech je to akokoľvek, hry sú to natoľko odlišné, že sa tešíme na obe, obaja donovia totiž hrabú na rozdielnom piesočku.

Zdroj:PR