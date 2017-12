Za zničený kvetinový park môže Grand Theft Auto

10. aug 2008 o 19:15 Ján Kordoš

Naposledy sme tu mali nepríjemnosť z Thajska, tentoraz obvinenie prichádza zo Švédska a nie je hocijaké. Gert Axelsson, supervisor švédskeho parku, bol zhrozený, keď dorazil do práce a našiel svoj kvetnatý raj úplne zničený. Za vzor si vraj páchateľ (alebo páchatelia) vzali práve sériu Grand Theft Auto, kde pustošíte mesto. Aspoň v tom zmysle sa vyjadril Axelsson, ktorý je zo svojho zničeného parku v Lulea skutočne smutný.

Vandalizmus odsudzujeme všetkými desiatimi, avšak ako to vo väčšine prípadov býva zvykom, páchateľmi sú väčšinou mladí ľudia dokazujúci si svoju inteligenciu, dôvtip, silu a odvahu práve na objektoch podobného razenia. A Grand Theft Auto, hlavne štvrtý diel, je trochu inde, hlavne ak človek vníma aj príbeh okolo. No a my si pri najbližšom psom výkale pred domom povieme, že za to nemôžu arogantní psíčkari, lež nejaká tá hra.



Zdroj: Kotaku