10tacle v konkurze

10. aug 2008 o 18:56 Ján Kordoš

Tento akčný počin je podľa všetkého zrušený a pridal s k nemu ďalší očakávaný projekt Totems, pretože zatvorená je aj belgická pobočka 10tacle. Všetko sa to udialo po príchode nového šéfa 10tacle, Joachima Magina, ktorý dostal za úlohu zachrániť potápajúcu sa loď 10tacle. O prácu prišla taktiež štvrtina zamestnancov, ktorá sa ukázala byť ako nadbytočná.

Zatiaľ sa ešte nič nevie ani o tom, ako to bude so strategickým titulom Codename Panzers: Cold War, ktorá by podľa všetkého mala byť už dokončená. Momentálne je totiž spoločnosť 10tacle v konkurze, pretože peniaze došli a zisky z vydaných hier (Jack Keane, Warfront atď.) neboli až tak vysoké, aby pokryli vysoké náklady. Veľkú chybu podľa nás 10tacle urobilo hneď na začiatku, pri príliš agresívnej expanzii, pričom si nik z vedenia neuvedomil finančne i časovo náročný vývoj AAA projektov. Otváranie nových pobočiek a ohlasovaním nových projektov napokon dopadlo najhoršie ako mohlo.

Zdroj:Bluesnews