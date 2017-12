Najrozšírenejšou hrozbou v SR bol v júli agresívny adware

Z analýz systému ESET ThreatSense.Net® vyplýva, že najväčší podiel z globálnych detekcií mala v júli opäť hrozba, súhrnne označovaná ako Win32/PSW.OnLineGames. Poradie najrozšírenejších počítačových hrozieb sa v júli oproti predchádzajúcemu mesiacu takmer

7. aug 2008 o 19:27 (eset, mag)

nelíši. Trojan, ktorý vykráda údaje z online hier Win32/PSW.OnLineGames ostal na prvom mieste s podielom 12,72%.

Pre tých, čo hrajú Lineage alebo World of Warcraft, ale aj pre používateľov Second Life platí, že by si mali dávať pozor na množstvo nebezpečenstiev, ktorým v online svete čelia: nejde pritom len o akési ničneznamenajúce obťažovanie a bezvýznamné virálne ataky, ale o phishing a iné podvodné metódy. Tie môžu mať za následok reálnu finačnú škodu. Vykrádajú sa informácie o účtoch, alebo veci, zbrane a postavy z hier, ktoré sa následne predávajú na čiernom trhu.

Uvedený trójsky kôň sa najviac šíri v Ázii, predovšetkým na Taiwane, v Číne a Kórei.

Popularita vymeniteľných médií, o ktorej autori hrozieb veľmi dobre vedia, spôsobuje, že sa naďalej množstvo trójskych koní šíri prostredníctvom súboru autorun.inf. ESET označuje tieto hrozby súhrnne ako INF/Autorun. Tieto infiltrácie boli v júli na druhom mieste s podielom 4,68%. Tretie miesto patrí rodine agresívneho adware Win32/Adware.Virtumonde (4,41%). Tieto hrozby otvárajú okná s nevyžiadanými reklamnými materiálmi.

Prvú päťku globálne najrozšírenejších infiltrácií uzatvárajú Win32/Pacex.Gen (2,88%) a Win32/Toolbar.MywebSearch (2,31%).