Týždeň vo vede (31.7. - 6.8. 2008)

7. aug 2008 o 0:00

Tím Johna Rogersa z Illinoiskej univerzity v Urbana-Champaign vyvinul unikátnu elektronickú kameru, ktorá využíva zakrivenú svetlocitlivú detekčnú plochu podobne ako ľudské oko (na snímke Beckman Institute/University of Illinois), ktoré kamera pripomína i svojím tvarom a rozmermi. Má vynikajúce zobrazovacie schopnosti. Zdroj: Nature

Z analýz a počítačových simulácií tímu Pieroa Madaua z Kalifornskej univerzity v Santa Cruz vychádza, že husté zhluky a prúdy tmavej hmoty (bežná svietiaca tvorí cca 5-percent známeho vesmíru, tmavá cca 25-percent, zvyšok ide na konto tmavej energie) sa vyskytujú tiež vo vnútorných oblastiach Mliečnej cesty, kde leží naša Slnečná sústava. Ďalší zdroj dlhodobého vesmírneho nebezpečenstva? Zdroj: Nature

Tím Marka Levina z Národných ústavov zdravia v Bethesde zistil pokusmi na myšiach, že injekcie vysokých dávok vitamínu C znižujú rýchlosť rastu rakovinových tumorov až o polovicu. Pri ústnom podávaní ho telo odbúra na bežnú hodnotu, po injekciách sa vytvára peroxid vodíka, ktorý narúša rast tumorov. Predbežne sa zdá, že by to mohlo fungovať aj u ľudí ako užitočná zložka chemoterapie. Zdroj: PNAS

Blair Hedges z Pennsylvánskej štátnej univerzity s kolegami objavil na karibskom ostrove Barbados najmenšieho z 3100 známych druhov hadov. Nazvali ho Leptotyphlops carlae (na foto Blaira Hedgesa/Penn State na pozadí amerického štvrťdolára). Dospelí jedinci sú dlhí asi 10 centimetrov a hrubí ako špageta. Ten istý tím objavil v Karibiku aj najmenšiu žabu a jaštera, ako živé dôkazy koncepcie ostrovného zakrpatievania. Zdroj: Zootaxa

Tím Jaime Gongora zo Sydneyskej univerzity zistil z mitochondriálnej DNA, že zvláštne rasy čílskych sliepok, pripomínajúce tie z tichomorských ostrovov, sa do Južnej Ameriky zrejme predsa len nedostali s polynézskymi moreplavcami. Zdroj: PNAS