Stĺpček Miloša Čermáka: Odhalenie

V každom z nás je kus muža i kus ženy. Ide len o to, ktorá časť našej osobnosti sa viac presadzuje. Pamätám si na dotazník, ktorý som pred časom vyplnil na internete. Odpovedal som zhruba na päťdesiat viac či menej nezmyselných otázok (máte radšej modrú a

6. aug 2008 o 0:03 Miloš Čermák

lebo červenú? a podobne) a potom som si prečítal verdikt.

Osemdesiatjedenpercentný muž, z deväťnástich percent žena. Nebol to zase taký zlý výsledok vzhľadom na to, že jeden kolega v kancelárii sa len tak-tak dostal cez päťdesiatku. „Viem presne, ktorá časť tvojej osobnosti je ženská,“ povedala mi žena a pripomenula mi trápnu historku, keď som sa skoro rozplakal, keď mi praskol klinový remeň. Ale to sme mali škodovku a bolo to pred sedemnástimi rokmi. „Navyše ten remeň som opravil!“ povedal som drsným hlasom. „Aha,“ odpovedala.

Spomenul som si na to, keď som minulý týždeň narazil na stránke jedného blogera na zaujímavý skript. Ten podiel ženy a muža v užívateľovi analyzuje na základe webových stránok, ktoré ste v minulosti navštívili. Vyšlo mi, že som muž a to zo 72 percent.

Tiež vám vŕta v hlave ten rozdiel? Znamená to, že som pri surfovaní na webe „ženskejší“ než v skutočnosti? Rozhodol som sa pre experiment. Navštívil som pár svojich obľúbených neslušných stránok (z čisto pracovných dôvodov, podotýkam!) a experiment zopakoval.

Čakal som výsledok s deviatkou na začiatku, ale skutočnosť ma šokovala. Bolo to smiešnych 69 percent! Buď ten skript tak celkom nefunguje, alebo ženy majú rady porno. Viac než si myslíme!

Tomu hovorím novinárske odhalenie.