Nové informácie a médiá z Wolfensteina

5. aug 2008 o 15:20 Ján Kordoš

Určite si nedokážeme Wolfensteina predstaviť v inom období ako v Druhej svetovej vojne a tvorcovia projektu pracujúci v spolupráci s id Software na tom nebudú nič meniť. Znovu tu budeme mať nemeckú pevnosť kdesi v horských oblastiach, kde sa nacistická skupina zložená z aristokratov (Kreisau Circle) snaží zabezpečiť Tretej ríši čo najsvetlejšiu (alebo najtemnejšiu) budúcnosť. Z vysokohorského prostredia hradu sa pozrieme aj do ulíc mesta, takže nebudeme obmedzovaní výhradne interiérmi.

V rukách budeme držať dobové zbrane, k cieľu sa dopracujeme rôznymi cestami (čiže nás nečaká nič príšerne lineárne) a do toho sa pripletie ešte Zlo, ktoré chcú nacisti skrotiť, no ako to už býva, nepodarí sa im to a nastanú problémy, takže B.J. nestojí len proti nacistom, ale vzdorovať musí aj tzv. Black Sun z paralelnej dimenzie. Zlo sa šíri rýchlo a napadá fašistických vojakov, z ktorých sa stávajú krvilačné beštie.

Zápletka tradičná, poznačené tajným nemeckým vývojom a zahrávaním sa s nadprirodzenými silami. Vo svojej podstate by nový Wolfenstein mal byť klasickou strieľačkou z vlastného pohľadu, dokonca v hre nájdeme aj tajné chodby ako v pôvodnom Wolfovi! Nostalgické spomienky sa vracajú rýchlosťou uragánu. Spracovanie je viditeľné s priložených materiálov, tak len dodáme, že multiplayer by mal byť podobný Enemy Territory: Quake Wars, čiže založený na spolupráci, pričom jednotliví hráči sa budú odlišovať triedami. Dátum vydania zatiaľ bližšie špecifikovaný nebol, na tento rok to však nevidíme.

video //www.sme.sk/vp/5125/

Zdroj: Gametrailers, Shacknews, Gamespot