Každý rok nové Call of Duty

4. aug 2008 o 18:40 Ján Kordoš

Síce zatiaľ nebolo oznámené, kto sa pokračovanie chopí, už teraz je však jasné, že to nebude Treyarch, pretože Activision chce, aby značka neostávala u nikoho dlhšie než rok. Čisto teoreticky by to mohli byť tvorcovia značky Infinity Ward, ktorý štvrtým dielom dokázali, že vedia ako sa robia síce lineárne, ale skvelé strieľačky z vlastného pohľadu. Tí však pracujú na zatiaľ utajovanom sci-fi projekte (a je preto otázne, či by na ďalší veľký projekt mali čas a ľudí), ktorého IP bude patriť výhradne tvorcom, aby sa nestalo to isté ako so sériou Call of Duty, ktorú má pod palcom Activision a snaží sa z nej spraviť dojnú kravu.

Hoc máme domáce zvieratká radi, toto každoročné dojenie značky nám sériu skôr znechutí, pretože dvanásť mesiacov je jednoducho krátka doba na vytvorenie AAA projektu. Podľa vás sa celá sága nepoberá do pekiel?

Zdroj: Shacknews