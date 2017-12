Guitar Hero: Aerosmith - veteráni na pol plynu

Hudobné hry zažívajú v tomto období obrovský boom. Je úplne jedno, či si zakladáte rockovú skupinu alebo ste sa rozhodli stať gitarovým hrdinom, čaro týchto projektov vám nie je neznáme.

4. aug 2008 o 10:50 Ján Kordoš

PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Vo svojej podstate sa Guitar Hero: Aerosmith nijak závratne od svojich predchodcov neodlišuje, čo je dôvodom skrátenia celej recenzie do datadiskovej formy. Pre neznalých, avšak zvedavých, prinesieme krátke resumé, avšak najlepšie bude, keď sa pustia do recenzie na tretí diel. V pozadí vám prebieha koncert, tentoraz zložený len zo šiestich kampaní po piatich skladbách, pričom každé vystúpenie je situované na iné miesto, v tomto prípade reflektujúce vývoj kariéry skupiny Aerosmith. V každej pesničke prebieha teda v pozadí koncert, no pre vás je (minimálne zo začiatku) dôležitý hmatník gitary v popredí, po ktorom sa k vám blížia farebné krúžky zodpovedajúce farbe tlačidiel na umelohmotnej gitare. V správnom momente musíte tlačidlo stlačiť a „brnknúť“, prípadne držať tlačidlo stlačené a v hre sa daná akcia premení na jeden gitarový tón z danej skladby. Je to jednoduché a určite ste to už niekde na YouTube videli. Príjemné je, že Guitar Hero: Aerosmith je kompatibilná ako s gitarou z tretieho a druhého dielu, tak aj s gitarou z konkurenčnej hry Rock Band. Okrem toho samozrejme môžete kúpiť i gitaru novú, vyvedené v štýle Aerosmith. Počet skladieb je oproti tretiemu dielu, ktorý ponúkol okrem mora sťahovateľných skladieb cez 90 songov, neskutočne biedny. Aerosmith zahrajú v kampani 19 skladieb, 12 je od iných interpretov a potom si môžete ešte v obchode zakúpiť ďalšiu desiatku. Bieda.





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

PREDKAPELY

Počet skladieb je skutočne na kvantitu skúpy a čo je však horšie, ani s tou kvalitou to nie je bohvieaké. Je toho nesmierne málo a samotnou kampaňou sa prebrnkáte nesmierne rýchlo. Je to neospravedlniteľný fakt, hlavne ak sa Guitar Hero: Aerosmith predáva za cenu plnej hry a oproti tretiemu dielu ponúka celkovo len 41 skladieb, jeden súboj s Joe-om Perry a zopár bonusových videí s monológmi členov skupiny Aerosmith. A tie sú síce skvelé, pretože vidieť ako rozprávajú dnes už legendy o začiatkoch svojej kariéry a prvom koncerte na školskom gymnáziu Nipmuc, je skutočne famózne. Okrem toho si zahráte v Orpheum Theatre, Moskve, na futbalovom štadióne alebo dokonca vo vesmíre. Všetky uvedenia sú znovu spracované pomocou komixových animácií, ktoré nemajú najmenšiu chybu. No ale prejdime konečne aj k predkapelám. Keďže je tematicky celý projekt venovaný Aerosmith, v USA nesmierne obľúbenej skupine, je zrejmé, že si pre seba vzala väčšinu skladieb.

To, čo zostalo, však vôbec nie je na zahodenie. Ak nebudeme rátať pokusy Joe-a Perryho v sekcii odomknuteľných skladieb (a tie rátať skutočne nebudeme, pretože nejde o nič extrémne zaujímavé – ale veď preto sólová kariéra gitaristu Aerosmith nebola vôbec jagavá), máme tu zopár podarených kúskov. V niektorých prípadoch síce ide o remaky, ale lepšie ako nič. Sú to klasické rockové skladby staršieho dáta, ale pri The Kinks a ich All Day and All of the Night, The Clash – Complete Control, The Cult – She Sells Sanctuary, The Black Crowes – Hard to Handle alebo pri hosťovačkách (Run DMC a King of the Rock či spoločná pieseň s Aerosmith Walk the Line – alebo Kravitzova skladba Always on the Run) – sa určite vybláznite a zabavíte. Kult niektorých skladieb hovorí sám za seba a hoci mohol byť zoznam omnoho širší, nájdete tu songy, ktoré hviezdnej zostave Aerosmithu viac než konkurujú. Joe Perry je oproti nim príliš slabý hráč.



Oplatí sa, pokým nevystúpi hlavná hviezda večera, pripomenúť aj drobnosti ako napríklad spomínaný súboj. Je tu chvalabohu len jeden a nech vyzerala táto novinka v treťom Guitar Hero akokoľvek lákavo (pre koho, preboha?), nemá s hudbou mnoho spoločného, vašou snahou je robiť svojmu súperovi čo najviac zle a popri tom aj čosi zahrať, aby vás publikum nevypískalo. Výrazne sa však pod pomerne ľahký priebeh podpísala obtiažnosť. Tu sa herný tábor istotne rozdelí. Nepôjde o žiadne preháňanie, ale Guitar Hero III malo až zbytočne premrštenú obtiažnosť, ktorú si na najvyššiu úroveň (so značne špecifickými skladbami, náročnými samými o sebe) vychutnali len skutoční majstri. Alebo tí, ktorí dlhé hodiny až dni cvičili. Guitar Hero: Aerosmith v tomto výrazne poľavilo a dalo by sa povedať, že sa tak sprístupnilo pre mainstream, ktoré by na slovíčko Aerosmith v názve hry mohlo zareagovať a následne by neboli zbytočne frustrovaní. Inak je však náročnosť menšia i práve vďaka skladbám Aerosmithu, ktoré nie sú až tak obtiažne na zahranie, nemusíte pri nich používať žiadne zložité rify či behať prstami po hmatníku hore a dolu. Bežní hráči budú nadšení, fanúšikovia sklamaní. Ale po pravde – tí skutoční fanúšikovia Aerosmith príliš nepočúvajú.

HVIEZDA VEČERA

Svetlá zhasli a nastalo ticho. Zrazu zo zákulisia vybieha dobre známa postava frontmana skupiny Aerosmith. Steven Tyler prichádza a už strúha jednu grimasu za druhou, kamery o snímajú z rôznych uhlov, predvádza svoje staré, známe kúsky, pre ktoré si ho s nikým nezameníte. Aerosmith ako hviezda večera vyzerá na prvý pohľad výborne. Mnohé pohyby hlavných protagonistov boli nasnímané pomocou motion capturingu, iné zas vypracované zo záznamov, takže ak sa len pozeráte, máte skutočne pocit, že tí panáčikovia tam v pozadí, nech vyzerajú akokoľvek komicky, sú skutočne členovia zostavy Aerosmith. Hýbu sa úžasne, predvádzajú svojské kúsky a kamera a animácie všeobecne sú o stupienok vyššie než minule. Síce sa vám po niekoľkonásobnom hraní tej istej skladby postupne opozerajú, ide o divadlo uveriteľné a s výbornou réžiou. Spomínané bonusové videá sú výborné – fanúšikovia pocítia vlhko v rozkroku a ostatní sa pousmejú nad niektorými historkami či skutočným spojením všetkých členov skupiny. Je to fajn ako bonusový predmet, lenže teraz máme pred sebou hru.



Hru hudobnú a pri pohľade na skladby samotné sa nejedna päsť zovrie a prerazí sádro-kartónovú stenu (všetci predsa už dobre vieme, že múr, tehla či tvárnica kladie až príliš veľký odpor).

Skladieb je málo. Rockovo povedané: skladieb je fucking málo. A tie od Aerosmith sú síce fajn, o tom sa nedá pochybovať, len ich sem mohli ešte za dve hrste pridať, prípadne ubrať polovicu zbytočných. Väčšina totiž pochádza spred viac než dvadsiatich rokoch, mnoho ich je zo 70.rokov – a oni síce nie sú zlé, lež sú len priemerné a ten správny pocit kvality získate len u niektorých. Máme tu odrhovačky, ktoré nepustia: Love in an Elevator, Rag Doll, Livin on the Edge, Walk This Way (originál, aj s Run DMC) či Pink. Dokonca boli niektoré hity naspievané pre Guitar Hero znovu: Dream On, Sweet Emotion, Uncle Salty a Toys in the Attic či Mama Kin. To všetko je super, ale kde je zbytok? Nie, I Don´t Want a Miss a Thing až tak nechýbala (aj keď tu byť mala, pretože ide o jednu z najdôležitejších skladieb tohto zoskupenia), ale my chceme The Other Side, Jaded, Janie´s Got a Gun, Amazing, Crazy, Dude a niekoľko ďalších! Ak pribudnú vo forme sťahovateľného (a plateného) obsahu, potom to tvorcovia viac než dosť prehnali, pretože skladieb je už tak dosť málo a výber rozhodne nie je kompletný a musí nahnevať fanúšika.

A práve v tom je pes zakopaný. Pokým nemáte radi Aerosmith, je to pre vás prídavok zbytočný. Pokým túto skupinu radi máte, respektíve ju akceptujete, niektoré skladby sa vám páčia a zároveň máte radi Guitar Hero, je to na zamyslenie. Lenže je vidno, že tu ide o čisto fanúšikovský projekt, ktorý za čokoľvek s logom Aerosmith dajú na stôl kôpku peňazí a skutočná hodnota projektu im je ukradnutá. Je síce príjemné, že sa to konečne dá hrať i na vyššie obtiažnosti (pre také lamy ako je autor článku) a konečne sú aj jednotlivé „noty“ rozmiestnené prirodzene, takže máte omnoho lepší pocit, že brnkáte na gitare, než tomu bolo v minulosti. Vývojári z NeverSoft si v tomto prípade dali záležať a určite to nebolo nič jednoduché, ale to je tak všetko, čo môžeme pochváliť. Ako poklona Aerosmithu to je fajn (aj keď vôbec nie poklona kompletná – tu musel zapracovať nejaký idiot z marketingu, inak to je úplne padnuté na hlavu), ale čo viac? Trojhodinový koncert za peknú pálku.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6,5 / 10

Run DMC? The Clash? Lenny Kravitz? Stone Temple Pilots? Nie, hviezdou večera je tentoraz Aerosmith. Ak ich vyslovene nenávidíte, nemá tento prídavok (nie, nemôžeme to nazývať komplet novou hrou) pre vás cenu ani prepadnutého lístku na koncert Mirka Jaroša. Ak ich radi máte, máte radi aj Guitar Hero, vedzte, že tu je jeden kúsok pre vás. Len tu nenájdete všetko, čo by ste dostať mali a ide o značne predražený darčekový predmet. Je to fakt, ktorý sa nedá nijak zakrývať a podceňovať. Na stranu druhú tu funguje jeden nepríjemný návyk: už týždeň si na dve tri hodinky vybrané skladby ja osobne zahrať musím. Výber je na vás, v tomto prípade ide skutočne len o to, ako hlboko máte do peňaženky.