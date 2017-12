Sony pritiahne do Nitry ďalšiu obriu investíciu

V priemyselnom parku Nitra-sever sa chystá investičný projekt za 7,25 miliardy korún.

BRATISLAVA 30. júla (SITA) - V priemyselnom parku Nitra-sever sa chystá investičný projekt za 7,25 mld. Sk. Ako vyplýva z environmentálnej štúdie EIA (Environmental Impact Assessment), japonská stavebná spoločnosť Takenaka Europe GmbH, s r.o. by mala postaviť nový závod pre subdodávateľskú firmu japonského výrobcu LCD televízorov firmu Sony Slovakia.

V novom závode bude jeden zo subdodávateľov firmy Sony vyrábať a montovať predné a zadné diely LCD televízorov. Vďaka novému závodu by malo podľa posudzovaného zámeru vzniknúť viac ako 2 670 nových pracovných miest. O akú subdodávateľskú firmu ide sa agentúre SITA zatiaľ nepodarilo zistiť.

S výstavbou závodu chce japonská firma začať v novembri tohto roka, pričom nový závod by mal byť postavený v máji budúceho roku. Podľa zámeru, ktorý v súčasnosti posudzujú kompetentné orgány, s výrobou v novom závode by sa malo začať v auguste budúceho roku. Závod sa bude rozprestierať na ploche 32,5 tisíc metrov štvorcových. Ročne by mala subdodávateľská firma vyrobiť v nitrianskom závode dva milióny dielov.

"Spoločnosť Sony Slovakia buduje v priemyselnom parku Nitra-sever výrobno-montážny závod s plánovanou kapacitou 5 mil. LCD televízorov ročne. V areáli bola ponechaná rezervná plocha pre rozšírenie, v ktorej bude umiestnený nový výrobný závod na montáž panelov. Cieľom je rozšírenie sortimentu výroby produktov, ktoré tvoria vstupy do procesu finálnej montáže LCD televízorov," uvádza sa v

Japonská firma Takenaka na Slovensku už postavila závod pre Matsushitu Denshi v Trstenej. Spoločnosť Takenaka tiež postaví v Nitre nový závod na výrobu plastových výliskov pre japonskú firmu Meiki Slovakia, s.r.o.