Českú internetovú jednotku Seznam.cz si obzerajú ďalší záujemcovia

Predaj českej internetovej jednotky Seznam.cz vyvoláva živý záujem. Do hry o kúpu portálu údajne vstúpili jeho dvaja najväčší konkurenti.

30. júl 2008 o 18:07 TASR

Po lídrovi na svetovom trhu, spoločnosti Google, sa o Seznam zaujíma americký finančný investor Warburg Pincus. Potvrdil to zdroj blízky firme, ktorá už v Česku ovládla konkurenčné portály Centrum a Atlas, konštatuje to dnes český denník Hospodářské noviny (HN).

Kúpa Seznamu má zmysel pre oboch hráčov. Väčšiu motiváciu má ale Warburg Pincus, ktorý do českých portálov investoval necelé 3 miliardy Kč (3,84 miliardy Sk). V prípade, že by sa Seznam spojil s konkurenčným Google, firme Warburg Pincus by to výrazne skomplikovalo pozíciu na reklamnom trhu.

Ivo Lukačovič, zakladateľ portálu a majiteľ 70 % akcií vo firme, však predaj popiera. Tvrdí, že sa o tom špekuluje už pol roka, ale on Seznam nepredáva. Už predtým pritom vyhlásil, že aj na konci roka bude portál patriť jemu.