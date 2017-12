PixelJunk Eden - nahliadnutie do raja

Je príjemne vedieť a vidieť, že sa Sony snaží podporovať pre svoju online službu PlayStation Network aj mnoho nezávislých hier, ktoré vyzerajú úplne inak, než zvyšok komerčnej produkcie.

31. júl 2008 o 20:36 Ján Kordoš

A na veľké prekvapenie sa maličkosti tohto typu (spomeňme napríklad Locoroco Cocoreccho, Echochrome a mnoho ďalších) aj výborne predávajú, pretože vsádzajú práve na hrateľnosť, ktorá si vás podmaní či chcete alebo nie a menej graficky vyšperkované prostredie (o to viac však svojou abstraktnou architektúrou zaujímavejšie) nikomu nevadí. PixelJunk Eden patrí medzi ten typ hier, ktoré pochopíte behom okamihu, ovládnutie vám trvá nejaký ten čas, ale bavíte si nevnímajúc čas, ktorý ste s touto „hračkou“ strávili.

Mali sme možnosť otestovať preview verziu a ako už v hrách od Q-Games býva zvykom, prvotné prekvapenie z jednoduchosti je vystriedané chytľavým princípom. Hlavným hrdinom je Grip, maličký panáčik, ktorý dokáže vystreľovať zo svojej ruky lano, tenkú niť. Tá sa prilepí na ktorúkoľvek časť rastliny. Cieľom je dostať sa čo najvyššie, respektíve pozbierať stratené „Spectra“, špeciálne svietiace objekty. V jednoduchosti je sila a hoci sa to nezdá príliš zábavné, verte, že vystreľovanie nite, zachytávanie sa na rastlinách, rotovanie okolo zachyteného bodu a zbieranie peľu, ktorý vám zaručí narastenie novej rastlinky, je zábava.





Bez nových rastliniek by ste sa totiž ďaleko nedostali, preto musíte zbierať špeciálne „Prowlers“, ktorých zničením sa získaný peľ automaticky presúva do „koreňu“ novej rastlinky. Ak zabezpečíte dostatočné množstvo peľu, vyrastie vám z daného miesta rastlinka nová, pričom sa neustále pohybujete smerom nahor. Zachytávate sa na rôznych častiach rastlín, skáčete vyššie a vyššie (pustiť sa totiž môžete kedykoľvek, rovnako aj zväčšovať či zmenšovať dĺžku nite, čím regulujete rýchlosť otáčania a následnú odstredivú silu, ktorá vás vystrelí ďalej).

Vziať „Spectra“ v prvej zóne nie je nič obtiažne a aspoň si osvojíte ovládanie. Na každú úroveň však máte vyhradený čas. Ten si síce môžete znovu dobíjať zbieraním špeciálnych objektov, neskôr to je dokonca nutnosť, nikdy však nesmiete poľaviť a niekedy je aj malá chybička osudná. Každá z desiatich zón totiž v sebe ukrýva päticu úloh: najprv musíte stihnúť pozbierať len jedno „Spectra“, následne dve a tak ďalej až do konečných päť kusov - potom bude daná zóna úplne vyčistená. Čas samozrejme ostáva rovnaký, takže sa budete musieť naučiť, ktorým smerom máte vystreľovať svojho Gripa. A je to zábava, niekedy frustrujúca, často adrenalínová, no keďže sú jednotlivé partie pomerne rýchle, nič vám nebráni v spustení novej hry a ďalšom pokuse.

Spracovanie je typicky zaujímavé, ťažko opísateľné, vidíte ho na screenshotoch okolo článku, viac obrázkov nájdete v galérii. Nedá sa to vyjadriť slovami, ale zobrazená jednoduchosť primitívnych objektov vám učaruje a budete ju považovať za minimalistické umenie. Uchváti vás to a nepotrebujete k tomu detailné textúry s hyper-jemným nasvietením. Animácií je len zopár: stonky, lístky alebo samotné kvety sa hýbu a to je asi tak všetko. Prostredie je zaujímavé, dostačujúce, rovnako ako hudobný sprievod. Dôležitá je hrateľnosť a tá nám hrateľnej preview verzii učarovala. Mali sme na ňu more času a nastal tradičný komplex: ešte raz to skúsim a potom už pôjdem skutočne spať.



Žiaľ sme nemali možnosť otestovať multiplayer: ten by mal ponúkať kooperatívne hranie. Ako jedna z prvých hier ponúka PixelJunk Eden aj systém trofejí a získať ich rozhodne nie je jednoduché. Ovládanie nepotrebujete žiadny komentár. Analógom namierite, kam má smerovať vaša niť, vystrelíte, tým istým tlačidlom môžete niť odseknúť a vyskočiť vyššie. PixelJunk Eden je zaujímavý projekt, ktorý vás chytí, pokým máte radi hry jednoduché, ale zábavné – dokonca je to omnoho zábavnejšie ako množstvo AAA projektov. Hoci išlo len o preview, už teraz môžeme povedať, že PixelJunk Eden patrí k hrám návykovým.