Activision Blizzard robí čistky a ruší Sierru

31. júl 2008 o 16:50 Ján Kordoš

Tento sen sa nám však začína úplne rozpadať. Po pondelkovom prehlásení sú definitívne mŕtve štúdia Radical Entertainment a High Moon Studios, pri ktorých sa dá predpokladať, že sa zamestnanci presunú priamo pod Activision Blizzard. Vývojárske štúdiá Massive Entertainment a Swordfish Studios sú zas na predaj.

Mike Griffith, CEO spoločnosti Activision Blizzard, prehlásil: „Pozreli sme sa na ponuku hier od Vivendi a necháme si len tie série, ktoré sa hodia do našej firemnej politiky (čítaj v pohode si na seba zarobia a nemusia sa príliš meniť a napredovať, čiže spomínaná trojica uvedená vyššie). Koncentrujeme svoje sily na miestach, kde vieme, že prerazíme, kde sme úspešní a budeme sa snažiť napĺňať svoje plány. Zároveň sa však chystáme projektom, ktoré sú vo výrobe a nevyjdú pod značkou AB, pomôcť a nájsť pre ne náhradné riešenie.“

Obávať sa nemusíme o Prototype, ktoré podľa posledných slov ostáva pod Activision Blizzard. Nové informácie ďalej hovoria, že AB definitívne stratili záujem o Ghostbusters a po predaji práv sa o ne zrejme postará Sony. Brutal Legend od Double Fine by malo byť tiež v suchu, aspoň to tvrdí šéf štúdia Tim Schafer, avšak nebol ohlásený žiadny náhradný vydavateľ. Viacerí začínajú vyťahovať teórie o digitálnej distribúcii cez PlayStation Network. Xbox Live Arcade alebo Steam.

Napokon tu máme stopku pre tituly založené na značke Bourne – napr. nedávno vydaná a kvalitná akcia The Bourne Conspiracy. Práva boli vrátené pôvodným majiteľom, čiže Ludlum Entertainment. Tieto čistky sa nám zdajú úplne šialené a nelogické, ale Activision Blizzard zrejme vie, čo robí.

A na záver sme si nechali pre nostalgikov to najlepšie. Keďže Sierra s najväčšou pravdepodobnosťou končí, sme veľmi zvedaví, čo sa stane so značkami ako Hero´s Quest (alebo Quest for Glory), King´s Quest, Space Quest alebo patálie Larryho. Ak však Activision Blizzard plánuje združiť všetky tímy pod seba, o pár rokov môže na to doplatiť podobne ako Electronic Arts, ktoré týmto spôsobom definitívne usmrtilo Bullfrog, Westwood Studios, Origin, Looking Glass a mnohé ďalšie. Je dôvod obávať sa nového herného giganta chrliaceho výhradne pokračovania? Čo si o tom myslíte?

