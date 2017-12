Nové projekty herných gigantov alebo Playstation 4 v nedohľadne

31. júl 2008 o 16:41 Ján Kordoš

Preto zrejme bude Nintendo viac investovať do týchto regiónov a pre domácu japonskú pôdu začnú pripravovať prístroj úplne nový. V tento rok plánuje Nintendo vyexpedovať 28 miliónov Nintenda DS, pričom sa dá očakávať, že väčšina bude určená práve pre Európu a USA. Zisky síce rastú, ale múdre hlavičky z Japonska istotne nezaháľajú a je len otázne, kedy sa nová handheld od Nintenda objaví aj verejne. Sme skutočne zvedaví, čo nové nám Nintendo prinesie, pretože NDS prišlo s dvojicou dotykových displejov, možnosťou fúkania a pod.

A čo next-gen konzoly? U tých to zatiaľ nie je jasné, pretože sa zjavne naťahuje ich životnosť. Pôvodne predpokladaných 5 rokov sa podľa viacerých expertov natiahne na 8-10 rokov, pričom ani to nemusí byť konečná hranica. Keďže vývojári ešte stále nedokážu naplno využívať silu konzol, nemusíme sa obávať skorého príchodu Xboxu 720 (???) alebo Playstationu 4.

Microsoft sa však už teraz pripravuje na nový herný systém, ktorý však je zatiaľ úplne zbytočný z pohľadu koncového uživateľa. Preto Microsoft radšej prešiel k výraznej zmene Dashboardu pre X360 a tento update noviniek nebude zrejme posledným.

S novým projektom príde istotne aj Nintendo: Satoru Iwata potvrdil, že novom koncepte plánujú a znovu sa nebudú snažiť o silný technologický kus, ale sa budú sústrediť na originálne nápady – viď. Nintendo Wii.

Sony zatiaľ môže pokojne odpočívať a sledovať okolie, pretože sila Playstationu 3 bude nevyužitá ešte niekoľko rokov.

Mnohí tvorcovia hier však už teraz začínajú mať vrásky z nových konzolových systémov. Každá z konzol (Playstation 3, Xbox 360 aj Nintendo Wii) totiž funguje na inej architektúre a vývoj pre každý typ konzoly je tým pádom nesmierne náročný. Trvalo dlhé mesiace, kým sa programátori naučili využívať aspoň zlomok sily PS3. Najlepšie by podľa nich bolo, keby mali všetky systémy keď nie rovnakú, tak aspoň podobnú architektúru a odlišovali by sa samotnými súčiastkami (Intel vs. AMD, NVidia vs. Ati a pod.). To je však rovnako krajne nereálne.

S tým súvisiaci niekoľkoročný vývoj hier je už momentálne nočnou morou niektorých spoločností, pričom na AAA projektoch musia pracovať vývojárske tímy o stovke zamestnancov. Nová generácia si istotne vyžiada ďalšie obete, ale zatiaľ je o tom priskoro hovoriť. Nám stačí súčasná generácia. Čo by ste v „next-next-genoch“ privítali vy alebo čím si myslíte, že nás ohromia?

