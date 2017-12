Konzolovú bitku má pod palcom Nintendo

31. júl 2008 o 16:23 Ján Kordoš

Sony začína s Playstationom 3 postupne valcovať svoju konkurenciu od Microsoftu a podľa oficiálnych výsledkov od začiatku predaja v roku 2006 sa celosvetovo predalo 14.41 miliónov kusov Playstationu 3. Za prvý fiškálny štvrťrok 2008 (apríl až jún) to bolo 1.56 miliónov kusov PS3, čiže sa konzola predávala lepšie ako Xbox 360.

Sony očakáva, že v tomto fiškálnom roku predá 10 miliónov Playstation 3, 9 miliónov Playstation 2 a 15 miliónov handheldov Playstation Portable. To všetko by mali stihnúť do konca marca 2009, pričom sa dá najväčší nápor očakávať pred Vianocami. Herná divízia Sony spravila obrat o výške 2.16 miliardy amerických dolárov, čo činí nárast o 16,8% a zisk je 51 miliónov. Oproti minulému roku si tak Sony polepšilo o celkovo 237 miliónov dolárov. Odborníci predpokladajú, že je to hlavne vďaka pomerne vysokému nárastu predaja PSP a lepšej stratégie s predajom PS3.

Nintendo je však stále kráľom. Celkovo sa predalo už 29.6 milióna Nintenda Wii a za prvý fiškálny rok 2008 to bolo 5.2 milióna kusov, pričom najpredávanejšou hrou na bol Mario Kart Wii (6.42 milióna kusov) a na druhom mieste sa umiestnilo Wii Fit s 3.42 miliónom predaných kusov. Handheld Nintendo DS už tradične valcuje konkurenciu. Za prvý fiškálny štvrťrok sa predalo 6.94 milióna NDS a celkovo to činí už 77.54 miliónov predaných handheldov od Nintenda. Za fiškálny rok Nintendo očakáva, že bude mať obrat 16.8 miliardy dolárov a zisk skromné 3 miliardy.

Zdroj: Shacknews