Enemy Territory: Quake Wars - veľa kriku pre nič

Enemy Territory: Quake Wars vychádza síce zo známeho sveta, v ktorom sa mariňáci bránia proti agresívnym emzákom, ale to je však všetko, čo má tento projekt so svojimi predchodcami spoločné.

31. júl 2008 o 11:49 Ján Kordoš

Quake Wars sa totiž mohli volať úplne inak. Dej je umiestnený do roku 2065, pred druhý diel Quake-a a je to vlastne úplne jedno, pretože príbeh čakať nemusíte, nič tu ani nie je vysvetlené. GDF bráni Zem (alebo akúkoľvek inú planétu), ktorú napadli Stroggovia a vy sa v sérii úloh musíte snažiť splniť úlohu pozostávajúcu z troch krokov, prípadne zabrániť tomu v úlohe opačného tímu. Toto všetko vykonáte na dvanástich mapách, ktoré sú rozdelené do štvorice kampaní po troch „misiách“ a posledný môže zhasnúť svetlo, fajka zhasla. Samotné misie pozostávajú z niekoľkých styčných bodov, takže budete musieť vyhodiť niečo do vzduchu, niečo obsadiť, niečo postaviť, hackovať počítače a jednoducho si predstavte bod na mape, kam musíte docupitať, nezomrieť pri tom, niekoľko dlhých sekúnd držať akčné tlačidlo, kým sa „tá vec“ aktivuje a buď to zvládnete alebo nie a na všetko máte časový limit. Žiadny iný štýl hrania tu nenájdete, čo by mohlo niekomu aj vadiť. Horšie však je, že nech sa cieľ misie javí akokoľvek inak, v konečnom dôsledku je postup totožný a zodpovedá vyššie uvedenému odľahčenému popisu, len sa na určité miesto musíte došmatlať s iným panákom nebúcha do toho kladivom, ale niečo ťuká do klávesnice.





Dôležitý je totiž výber povolania, ktoré si môžete meniť aj počas rozohranej hry, ale nezabúdajte, že primárne je zachovať silu tímu a napokon sa ukáže byť dôležitý každý z pätice. Máme tu klasického vojaka, ktorý dokáže ukladať výbušniny a vyhadzovať do vzduchu čokoľvek. Medik zas oživuje a je síce postavou úplne sekundárnou, no v mužstve nesmierne dôležitou, pretože po minutí zdravia nenastáva automatický respawn, lež sa krčíte na zemi a čakáte na doktora, ktorý vás môže oživiť a hodiť pod nohy lekárničky. Alebo nečakáte a za určitý časový limit sa ocitnete v respawn pointe, no ten môže byť ďaleko a času niekedy nie je nazvyš. Inžinier sa zaoberá stavbou dôležitých objektov, prípadne opravou vozidiel. Field-ops vojak vie označiť miesto, ktoré majú vzdušné sily zneškodniť a nesmie chýbať tichý zabijak so sniperkou. A verte, kooperácia potrebná je, hoci daný checkpoint môže dosiahnuť čo i len dvaja z tímu, ostatní ich musia plne podporovať, pretože akcia prebieha vždy a všade.

Za úspešné akcie ste odmeňovaní skúsenosťami a po zvýšení hodnosti dostanete nejaký ten klasický bonus, takže mierite presnejšie, bežíte rýchlejšie, máte účinnejšie zbrane a podobne. Trochu nedopracované však je, že tieto bonusy sa vám zapisujú a vydržia len počas jednej kampane, čiže po sebe nasledujúcich trochu mapách. Potom treba ísť s kožou na trhu od začiatku a na nejaký globálny systém odmien zabudnite, nájdete sa maximálne v tabuľkách, ale nie je to tá správna motivácia ako v prípade Call of Duty 4. Strieľačka z vlastného pohľadu uvedená do budúcnosti a zameraná na multiplayer – to sa nevidí príliš často, avšak výsledného hodnotenie nie je príliš vysoké a hoci možno už sami tušíte, prečo je tomu tak, poďme si to povedať v hodnotiacej časti.

GRAFIKA 5 / 10

Je to zúfalý priemer a to máme privreté obe oči a snažíme sa radšej na niektoré grafické spektakulárne efekty akoby spred niekoľkých rokov ani nepomyslieť. Keď po prvýkrát spustíte hru, nebudete veriť vlastným očiam a v nastavení hľadať klasické PC featurky typu zvýšenie rozlíšenia a hlavne zvýšenie úrovne detailov, pretože všetky štyri „povrchy“ mapy (mesto, tundra, púšť, džungľa) vo svojej podstate vyzerajú rovnako nepútavo. Síce sa prirodzene striedajú exteriéry s interiérmi a mapy sú skutočne pomerne veľké a vy vidíte naozaj ďaleko, ale vo vašej blízkosti to vyzerá veľmi zle, nudne a architektúra úrovni akoby ustrnula na úrovni amatérov. Nezaujme vás takmer nič a nech sú mapy akokoľvek rozľahlé, pripadajú vám ako postavené podľa určite šablóny. Je síce fajn, že sú budovy strategicky rozmiestnené, ciest k cieľu je viacero, ale nemáte sa čím kochať, nevidíte žiadne efekty, na ktoré sme si s príchodom next-genov zvykli. Príkad socialistických panelákových sídlisk je skutočne najbližší realite. Modely postáv sú biedne, zbrane vo vašich rukách sa nápadne podobajú na kúsky z Quake-a (aby to neznelo hnusne, tak z druhého dielu) a výbuchy, odrazy svetla, voda, záblesky alebo časticové efekty? Tak to všetko je zlé, priemerné a jedinou výhodou sa tak stáva rýchlosť v hre samotnej. Pri načítavaní mapy to však neplatí, to si nejaký ten článok v novinách stihnete prečítať.



INTERFACE 7 / 10

Klasická schéma, nič novátorské (ako napríklad v prípade Battlefield: Bad Company), nič extrémne zložité, len si potrebujete na dané ovládanie zvyknúť a potom vám pôjde všetko od ruky. Veď to preboha je obyčajný multiplayer shooter, od ktorého nemôžete čakať veľké zázraky. Možno to bude znieť ako rúhanie, ale klasické prípady: drž dané tlačidlo dvadsať sekúnd, zatiaľ čo tvoja postavička hackuje počítač/opravuje tank, mohli byť zamenené za niečo atraktívnejšie, ako napríklad minihry, či stláčanie kombinácii tlačidiel, pretože tento systém je už príliš archaický.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Takže takto: baviť vás to bude, o tom niet pochýb, pretože všetky podobné akcie majú v sebe ukryté niečo tajomné, čím vás donútia spustiť si ešte jednu mapu a pokúsiť sa splniť úlohu. Lenže to má každá podobná hra a pri všetkej úcte aj mnoho singleplayer strieľačiek má rovnakú atmosféru v multiplayeri ako Quake Wars. A práve v tom je pes zakopaný. Tu nájdete 12 máp a hoci popisom rozdielne, v základe totožné úlohy. Je toho príliš málo za tak vysokú cenu a ak nájdete niečo dobré, čo vás chytí, okamžite sa vynorí aj protiklad, ktorý vás donúti váhať nad jednoznačnou radosťou. Máme tu obrovské mapy, dômyselne postavené, ale skrz-naskrz odbité biednou grafikou a opakujúcou sa architektúrou. Máme tu päticu povolaní, ktoré sú od seba nesmierne odlišné a kooperácia je nutná. Ak sa naučíte spolupracovať, zvládať všetky triedy, potom vám to pôjde od ruky. Lenže kým to zvládnete, niekoľko hodín prejde – chýba podrobnejší tutoriál alebo vysvetlenie všetkých činností komplexne: to, že ľavým analógom chodíte a pravým mierite vieme všetci, ale aké stratégie a kde a čo použiť – na to všetko budete musieť prísť sami.

Potom sú tu zbrane: úplne obyčajné, často nevýrazné a bez zapnutého automatického mierenia by bola väčšina súbojov naťahovaná tak dlho, že by ste si minuli všetku muníciu a museli by ste sa umlátiť pažbami. Konverzia z PC bola v tomto mierne zanedbaná. Takto by sa dalo pokračovať aj ďalej: zbierate skúsenosti, ale neviete presne za čo, pretože za zabitých nepriateľov rozhodne nie, len za činnosti súvisiace s vašou postavou. Máme tu známy Quake svet, avšak ani náznakom oka nie je nijak pripomínaný. A singleplayer pozostáva z kvázi kampane: čiže spomínanej štvorice kampaní, kde sa na mapách prechádzate ruka v ruke s botmi. Ani náznak čo i len stupídneho príbehu ako v Unreal Tournamente 3. Omnoho horšie však je, že sa hrateľnosť stáva postupne monotónnou, jednotlivé partie sa od seba nebudú príliš odlišovať a zistíte, že máte v rukách iba torzo. A to si na rozdiel od PC hráčov nemôžete pekne obliecť do slušivých šatočiek v podobe módov, nových máp a podobne. Rozdiel medzi tým, čo sme očakávali a čo sme skutočne dostali, je veľký. Je to strieľačka, je to multiplayerová strieľačka, avšak hrateľnosťou sa nijako neodlišuje od starších titulov z PC, prípadne singleplayerových akcií, v ktorách nájdete v menu položku pre viacerých hráčov.



MULTIPLAYER 6 / 10

Proti živým ľuďom to je vždy väčšia zábava ako proti botom, hlavne ak vytvoríte kompaktný tím, spolupracujúci v každom prípade a za každých okolností. Vzájomná kooperácia sa ukáže ako jediným meradlom, ktoré napokon rozhodne o tom, kto je lepším mužstvom. Musíte spolupracovať, ale pri znížení celkového počtu hráčov z 32 (PC verzia) na 16 (konzolové verzie) to ide omnoho ťažšie, pretože pri pätici povolaní na osem hráčov, to už len znie nevyvážene. Respawny sú síce rýchle, akcia sa nesie v duchu bláznivého berserku, toto obmedzenie hre skôr ublížilo ako pomohlo. Navyše je máp málo, mód vlastne len jeden a v podstate platí to isté ako v hodnotení hrateľnosti.

ZVUKY 5 / 10

Zvukové efekty ničím nevynikajú, ničím nedokážu zaujať. Zbrane znejú tlmene, hlasy vašich spolubojovníkov či škrekot Stroggov sa vám po pár mapách opočúva, pretože neustále melú to isté a audio zložka sa ako taká utápa v priemernosti. Nemá ten správny efekt, boom, ktorý by vás nakopol alebo ohlušil a naznačil, že práve toto bola teraz riadna pecka.

HUDBA 5 / 10

Hudba znie zriedkavo, nesnaží sa vytlačiť adrenalín o stupienok vyššie. Ale je tu, tak radšej len mávnime rukou a nevnímajme ju.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 5 / 10

Umelá inteligencia botov je celkom na úrovni, dôležité je presné mierenie, ktoré je s gamepadom samozrejme omnoho náročnejšie, než je tomu u hlodavca pripojeného k osobnému počítaču. Budete si musieť zvyknúť na mierne neprirodzený pohyb, akoby plávanie vzduchom, neplytvať zbytočne muníciou – klasická mantra strieľačiek. So zvyšujúcou sa obtiažnosťou v SP (tri možnosti) rastie presnosť, výdrž a rýchlosť pohybu či skrývanie sa protivníka. Takže by to mohlo byť pokojne na sedmičku, lenže zaúradoval nízky počet máp. Povedzme, že sú mierne nadpriemerné, ale je ich len dvanásť, čo je číslo sakra nízke, hlavne pri absencii akéhokoľvek iného módu, než toho úlohového. Jeden bráni, druhý útočí. To je fajn, ale čakali sme omnoho viac, takto je to len otázkou času, kedy vás to prestane baviť.