E-mail Expres – korešpondencia na vlnách MMS

Ak chce človek zostať neustále na dosah e-mailovej korešpondencie, zväčša siahne po dátových službách mobilného operátora a poštovom kliente vo svojom mobile. T-Mobile ponúka alternatívu – MMS bránu pre príjem a odosielanie e-mailov. Čo môžete očakávať za

99 korún mesačne a 2,90 za každú odoslanú správu? Otestovali sme službu, aby sme vám prezradili viac.

Nastavenie radšej cez počítač

Službu je možné aktivovať a konfigurovať priamo z mobilného telefónu prostredníctvom SMS správ a WAPového rozhrania, alebo cez T-Zones portál mobilného operátora. Keďže je potrebné uskutočniť pre sprevádzkovanie viacero krokov, vyplatí sa siahnuť po počítači, na ktorom sa predsa len formulárové dáta vypĺňajú jednoduchšie.

Prvým predpokladom je sprevádzkovanie MMS služieb na mobile. Tie sa viažu na konkrétny typ mobilného telefónu, ktorého profil je potrebné aktivovať u operátora. Najideálnejšie je využiť infolinku, sami na testovacej MMS správe uvidíte, či bude čitateľná, alebo dostanete iba obyčajnú SMS notifikáciu o jej uložení na serveri operátora.

Druhým krokom je aktivovanie služby E-mail Expres – buď za jednorazový mesačný poplatok 99 korún, alebo pri prvej aktivácii zadarmo pre 30 dňové testovanie služby. Ak chcete e-maily po dobu jedného mesiaca iba prijímať, máte to na skúšku zadarmo.

Všetky e-maily pod jednou strechou

V poslednom kroku je potrebné siahnuť po konfiguračných protokoloch od vašich e-mailových schránok, aby ste do formulárov vpísali údaje o účte, jeho hesle a POP/IMAP serveri. Výhodou je, že konfiguračný sprievodca dokáže na mnohých serveroch sám zistiť nastavenia priamo z e-mailovej adresy, takže postačí vložiť heslo.

E-mailových účtov si môžete nastaviť niekoľko a pomocou web rozhrania môžete sami selektívne určiť, ktoré budú aktívne, a ktoré nie. Ak máte samostatný účet pre prácu, zoznamku, inzerciu a osobnú korešpondenciu, udržíte si tok informácií pod kontrolou. Správy sa totižto sťahujú kompletne bez možnosti nastavenia filtrov.

Teraz áno a teraz nie

Ak ste už raz účty nakonfigurovali, pomocou SMS správy môžete určiť, či bude preposielanie správ na mobil aktívne, alebo nie. Profily sú na serveroch udržiavané mesiac, takže na víkendy si môžete doručovanie vypnúť, rovnako ako pri cestovaní do cudziny, kde je príjem MMS správ spoplatnený. V krátkosti povedané, akoby ste mali na dosah tlačidlo ON/OFF.

Od koho a komu?

E-mailové správy sú na mobil doručované v priemere s minútovým oneskorením oproti poštovej schránke. Počas dvojtýždňového testu boli správy doručované bez výpadkov a spoľahlivo, nestávalo sa, že by niektoré správy z korešpondencie na mobile vypadli. Horšie je to však s prehľadnosťou.

Z hlavičky e-mailu nemusí byť vždy jasné, od koho pochádza a na koho je smerovaný. Odosielateľ je identifikovaný výhradne e-mailovou adresou bez mena, takže ak nahliadnete do priečinka správ a porovnáte ho s poštovým klientom, tak zistíte že veci by mohli byť omnoho prehľadnejšie. Druhým tajomstvom zostáva, komu je správa adresovaná. Keďže súčasne môžete prijímať správy z viacerých poštových účtov, v mobile sa už nedozviete, na ktorý z nich správa dorazila. Vzhľadom na možnosti formátovania MMS správ by mohlo byť spracovanie lepšie.

Čo sa dozviete, a čo nie?

Správa obsahuje predmet a telo v plnom znení, grafika a prílohy sú redukované na prvú z nich – vo forme náhľadovej zmenšeniny. Znamená to, že z grafických formátov sa zobrazí prvý priložený súbor v malom, náhľadovom rozlíšení, na ostatné prílohy odkazujú externé linky, pre ktorých prehliadanie potrebujete niektorý z dátových programov. Ak dostanete odpoveď na svoju žiadosť o dovolenku, viete na čom ste, ak vám však príde ponuka na plastové okná v DOC či PDF formáte, môžete čakať na to, kým sa ocitnete pri počítači. Komfort na úrovni poštového klienta Google Mail proste neočakávajte. I keď sú v hre MMS správy, ide v podstate o dlhé textové správy doplnené o maximálne jeden obrázok.

Ak sa rozhodnete na niektorý z e-mailov odpovedať (za spomínané 2,90 Sk), príjemca správy možno spočinie svoj zrak nie na vašom texte, ale do očí bijúcej reklame na T-Mobile, ktorá je k správe pribalená vo forme reklamy. E-mailovanie je cez túto službu možné, ide však o drahý špás, ktorý je určený skôr pre príležitostné, ako pravidelné používanie.

Aké sú obmedzenia?

Operátor hovorí o 300 kilobajtoch na každú prenášanú správu a 1500 správach mesačne, po vyčerpaní ktorých môže – avšak nemusí – pristúpiť k obmedzeniam dátových tokov. V praxi to znamená, že môžete prijímať gigantické množstvá e-mailov za fixnú mesačnú tarifu.

Pre koho áno a pre koho nie

Ak nepatríte k e-mailovým závislákom, ktorý do poštovej schránky dostávajú denne stovky správ plných vtipov, receptov, spravodajských informácií, inzerátov, aukcií a iných dát, bude táto služba pre vás pravdepodobne pridrahá, pretože za 119 korún mesačne si môžete aktivovať 10 megabajtový balík Web’n’Walk, v rámci ktorého budete môcť prijímať a odosielať e-mailové správy do sýtosti bez toho, aby ste limit prekročili a za každú odoslanú správu museli platiť necelé tri koruny.

Naopak, kým platí letná akcia bezplatného príjmu MMS správ v cudzine, pri odchode na dovolenku si môžete svoje e-maily presmerovať za necelú stokorunu na mobil a budete mať do konca letnej sezóny i za hranicami republiky prehľad o tom, čo sa deje doma, aby vás nič pri návrate neprekvapilo.

Služba E-Mail Expres je dobre koncipovaná, má však medzery, ktoré by sa dali jednoduchými zásahmi do softvéru vyriešiť. Omnoho viac by však popularite tejto služby prospelo, ak by bol mesačný poplatok znížený na 50 korún mesačne a za odosielanie správ by človek zaplatil 1 korunu.