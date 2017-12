Vietnamský operátor ide za krajanmi do Čiech

Do Čiech prichádza vietnamský operátor. Od budúceho týždňa tu bude svoje služby ponúkať vietnamská telekomunikačná jednotka VNPT. Zameria sa predovšetkým na vietnamskú komunitu.

28. júl 2008 o 9:44 TASR

Praha 28. júla (TASR) - Do Čiech prichádza vietnamský operátor. Od budúceho týždňa tu bude svoje služby ponúkať vietnamská telekomunikačná jednotka VNPT. Zameria sa predovšetkým na vietnamskú komunitu, ktorú bude lákať na predplatené karty pre volanie do Vietnamu z pevných liniek. Informujú o tom dnes Hospodářské noviny.

Karty začne firma na českom trhu predávať v najbližších dňoch. Vietnamský operátor bude v Česku spolupracovať s investičnou skupinou Natland. Podľa jedného z jej predstaviteľov Radovana Mihálika sú Vietnamci lukratívna klientela. Potenciálny trh odhadol na 300.000 ľudí.

Česká republika je prvou európskou krajinou, v ktorej bude vietnamský operátor svoje služby ponúkať drobným klientom. Už v priebehu augusta plánuje ale preniknúť aj na slovenský, poľský, maďarský a rumunský trh. Do konca roka by sa firma mala rozšíriť aj do Nemecka a Francúzska. Rozsah služieb sa bude v každej krajine líšiť podľa miestnej legislatívy.