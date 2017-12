Bývalé Rádiokomunikácie opäť zmenili názov

29. júl 2008 o 11:37 SITA

BRATISLAVA 29. júla (SITA) - Bývalý odštepný závod spoločnosti Slovak Telekom, Rádiokomunikácie, a.s., neskôr TBDS, a.s., a po zmene majiteľa na TRI R, a.s., opäť zmenili obchodné meno, tentoraz na Towercom, a.s. Ako vyplýva z výpisu z Obchodného registra, obchodné meno spoločnosti sa zmenilo podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia s účinnosťou od 28. mája tohto roku. "Zmena názvu spoločnosti z TRI R na Towercom má čisto marketingový zámer," uviedol pre agentúru SITA marketingový manažér Towercom-u Michal Šuran. Ako ďalej pokračoval, novým názvom chce spoločnosť vyjadriť konkurenčnú výhodu, ktorou je sieť vysielacích veží, ako aj poukázať na sídlo spoločnosti na bratislavskom Kamzíku.

"Počas krátkeho obdobia predchádzajúcich názvov TRI R a TBDS sme zistili, že názov, ktorý bol zdedený ešte od pôvodného vlastníka v čase predaja TBDS, nezodpovedal svojmu účelu a neúčelne vzbudzoval otázky, čo sa za týmto názvom alebo písmenami ukrýva," uviedol Šuran. Ako však potvrdil, pri zmene obchodného mena nedošlo k majetkovým zmenám, alebo zmenám v adrese.

Spoločnosť Slovak Telekom začiatkom októbra minulého roka definitívne previedla akcie spoločnosti TBDS, a.s. na spoločnosť TRI R, a.s. Cena za ktorú Slovak Telekom predal bývalé Rádiokomunikácie bola približne 3,6 mld. Sk (119,5 mil. €). Ešte v roku 2006 predstavovali výnosy Rádiokomunikácií 965 mil. Sk (32,03 mil. €) a čistý zisk 318 mil. Sk (10,56 mil. €).

Bývalé konzorcium TRI R, v súčasnosti Towercom, založili spoločnosti MOVYS, a.s. (60 %), I. T. A. Telecom Slovakia, s.r.o. (30 %) , Hampden Investments Limited (10 %) s cieľom spoločne sa uchádzať o získanie Rádiokomunikácií v tendri vyhlásenom spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. Movys, a.s. je lídrom a odborným garantom konzorcia. Má dlhodobé skúsenosti v rádiokomunikačnom biznise. Majiteľmi a kľúčovými vlastníkmi spoločnosti sú bývalí zamestnanci správy Rádiokomunikácií Bratislava. I. T. A. Telecom Slovakia, s.r.o., je poskytovateľom technickej podpory, know-how a kľúčových riešení pre telekomunikačných operátorov so skúsenosťami napríklad pri spúšťaní GSM sietí. Hampden Investments Limited je kapitálovým partnerom spoločnosti.

Spoločnosť Towercom, a.s. zabezpečuje prevádzku televízneho a rozhlasového vysielania na celom území Slovenskej republiky. Spoločnosť tiež poskytuje prenájom satelitnej kapacity a uplinkových služieb. Tieto služby sú prevažne určené pre distribúciu televíznych a rozhlasových programov v digitálnej forme cez satelit. V oblasti prenosu dát firma zabezpečuje prevádzku siete digitálnych mikrovlnných sietí. V portfóliu ponúkaných služieb spoločností figuruje aj realizácia projektovej dokumentácie pre výstavbu rádiokomunikačných systémov a zariadení. Towercom tiež realizuje montáž a údržbu anténových systémov, nosičov, oceľových konštrukcií a vysielacích technológií.