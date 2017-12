Activision Blizzard ruší nádejné projekty

29. júl 2008 o 18:22 Ján Kordoš

Activision a Vivendi sú už oficiálne svoji a do kolónky vydavateľa môžeme začať písať Activision Blizzard. Automaticky však dochádza k čistkám a rušiť sa bude pomerne mnoho projektov, pričom mnohé z nich máme v hľadáčiku už pomerne dlho a tešíme sa na ne. Oficiálne bolo potvrdené, že Sierra prechádza pod Activision a so sebou si berie rozpracované projekty vytvorené na licencii Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Ice Age. Ďalším podporovaným projektom, ktorý nebude musieť byť pochovaný, je akčný titul Prototype od Radical Entertainment.

Celkovo by malo ísť o päticu titulov, pričom posledný žolík môže zostať hneď v niekoľkých pomerne zaujímavých rukách. Pozrite sa sami. Double Fine pracuje na Brutal Legend, Terminal Reality spoločne s Red Fly na Ghostbusters, A2M pripravuje Wet, Starbreeze Studios zas Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena a Massive Entertainment na World in Conflict: Soviet Assault. Vynechať by sme namali ani Swordfish Studios a ich 50 Cent: Blood on the Sand, ale poldolár zatiaľ vyzerá... vyzerá ako vyzerá.

Je však zaujímavé pozrieť sa na to, ktoré značky si Activision ponecháva v zálohe a automaticky ich podporí: drvivá väčšina sú to totiž známe značky, pričom práve tieto postupy Activision Blizzard dlhšie kritizuje u svojho soka Electronic Arts. V EA sa snažia začať vydávať nové IP (Mirror´s Edge, Dead Space...) a práve AB ich akosi odsúva na vedľajšiu koľaj, pričom by sme radšej privítali hry, ktoré budú s veľkou pravdepodobnosťou zrušené, prípadne predané inému vydavateľovi. To by však znamenalo predĺžený vývoj a výsledný projekt sa nemusí podobať myšlienkam pôvodných tvorcov.

Začína sa hovoriť aj o tom, že vývojárske štúdia Swordfish a Massive Entertainment budú buď zatvorené, predané alebo ich zamestnanci prejdú pod značku AB. Skutočne je to paradoxné, pretože práve toto všetko hráči kritizovali hráči pri nedávnej nenásytnej expanzii Electronic Arts. Že išlo o chybu, potvrdil aj šéf EA John Riccitiello, ktorý sa za túto stratégiu ospravedlnil a prisľúbil voľnosť externým spoločnostiam, ktoré budú pracovať pre EA.

Ktorou cestou sa vyberie Activision Blizzard? Začíname mať mierne obavy, že niekto vodu kázal a víno v kúte popíja.

Zdroj: Shacknews