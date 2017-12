Wallace a Gromit prichádzajú do herného sveta

29. júl 2008 o 17:40 Ján Kordoš

Projekt Wallace & Gromit´s Grand Adventures by mali sledovať hneď niekoľko prípadov, ktoré bude musieť naša dvojica vyriešiť, no najväčší dôraz kladú vývojári na hodnoverné grafické spracovanie korešpondujúce s filmovou predlohou, takže by sme sa mali cítiť akoby v kine. Hlavne nech je zachovaný špecifický a zároveň inteligentný humor.

