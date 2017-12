Electronic Arts bude viac podporovať platformy od Nintenda

29. júl 2008 o 17:28 Ján Kordoš

John Riccitiello, šéf Electronic Arts, ktorý sa nebojí povedať, kde spravili súdruhovia z jednej najväčších herných spoločností chybu. Tentoraz sa John vyjadril na tému zlého rozhodnutia ohľadom zamerania sa na konkrétne platformy. Pred niekoľkými rokmi sa totiž zvolená stratégia spoliehala na úspech dvojice Xbox 360 a Playstation 3, no ako sa neskôr ukázalo, práve Nintendo Wii dokazuje masový úspech party či rodinných alebo nenáročných hier.

Týmto smerom sa chce uberať aj Electronic Arts, čo dosvedčuje aj niekoľko DS a Wii projektov ako napríklad Boom Blox alebo Ninja Reflex. Sám Riccitiello povedal: „Momentálne je vidieť záujem o Nintendo DS a Wii projekty, preto sa budeme na tieto platformy zameriavať a pokúsime sa priniesť niekoľko inovatívnych projektov. Neznamená to však, že by sme Xbox 360 alebo Playstation 3 opúšťali. Ak budeme na týchto platformách úspešní aj v tento rok – a to budeme – bude úplne jedno, na ktorú z platforiem hra vyjde, všetky budú kvalitné a nebudeme sa sústrediť len na jednu, dve verzie.“

Podobným smerom sa začínajú uberať aj iné veľké spoločnosti. Napríklad UbiSoft už dávnejšie pochopil silu masového publika a jednoduchších hier – Rayman Raving Rabidds je toho dôkazom. Smerom k masám sa postupne začína uberať aj Activision. Len aby sa nenechali veľké zvieratá uniesť rečou čísel, ktorá znie síce príjemne, ale po tohtoročnej prezentácii Nintenda s minimom skutočne hardcore herných projektov by to znamenalo pre nás hráčov nasmerovanie do slepej uličky.

Aby to bolo kompletné, už nám zrejme len chýba, aby Riccitiello povedal, že chybu spravili aj s tým, že začali zanedbávať PC platformu, mobilné telefóny a ponechávali trochu vysoké ceny hier i keď boli na trhu už niekoľko mesiacov alebo dokonca rokov a mali by sme výpis chýb, ktoré Electronic Arts spravilo, kompletný.

Zdroj: Shacknews