Herné konzoly zaniknú do roku 2020

29. júl 2008 o 17:25 Ján Kordoš

Podľa St.Johna zažívajú momentálne next-gen herné systémy svoj vrchol a v budúcnosti sa už žiadnemu investorovi nebude chcieť vraziť riadnu kôpku peňazí do úplne nového projektu, ktorý by bol v počiatočných rokoch v červených číslach. Navyše nie je vôbec zrejmé, či daná platforma prerazí.

Za úspechom Nintenda nie je vidieť nič iné ako šťastnú ruku vo výbere koncového zákazníka, avšak dlhú budúcnosť im St.John nedáva a prirovnáva ich napríklad k ošiaľu pri zavedení herných (nie výherných!) automatov, ktoré vo svojom čase patrili medzi najobľúbenejšiu platformu a dnes patria medzi okrajové možnosti, kde sa môžete virtuálne zahrať.

Ďalším plusom pre Nintendo je, že priniesli nový spôsob ovládania pomocou gyroskopického ovládača, avšak hier, ktoré by dokázali zaujať hráčov i občasných hráčov je neskutočne málo a väčšina úspešných titulov je tvorená výhradne minihrami či jednoduchými projektmi, ktoré sa postupne začínajú opakovať a Nintendo tak môže stratiť počiatočnú výhodu. Podobnú výhodu mala napríklad i Sega s Dreamcastom, avšak akosi sa jej nepodarilo zabezpečiť si lukratívne projekty pre svoju technicky lepšiu konzolu ako Sony s Playstationom a dopadlo to napokon tak, že sa Sega musela z herného trhu stiahnuť z pozície konzolového giganta na vydavateľa hier.

Veľkú budúcnosť vidí St.John v online predaji hier, ktorý by mohol pomôcť PC platforme k návrate na čelné pozície. O online predaji hier cez Steam vedia už takmer všetci hráči a v hojnej miere ju aj využívajú, pretože ponúka množstvo výhod oproti klasickými kamenným obchodom. Na cene záleží a tá je na rozdiel od krabicovej verzie výrazne nižšia: tvorca hry nemusí zabezpečovať lisovanie médií, tlač manuálu, balenie, výrobu krabíc a ani zháňať vydavateľa – čím výsledná cena poklesne o desiatky percent.

Je síce pravdou, že krabicová verzia má svoje neoceniteľné čaro a preto môžeme očakávať, že balené hry z predaja nevymiznú, no pôjde akoby o špeciálne verzie len v prípade úspešných projektov, ktoré potešia zberateľov. To, že by sa PC malo predrať na čelo herného rebríčka dokazuje aj St.John aj na fakte, že stále viac a viac mladých ľudí vlastní a používa notebooky, takže je len otázkou času, kedy sa začnú vytvárať tituly pre prenosné počítače, pretože mladí sa jednoducho hrať budú chcieť aj za cenu menej kvalitného grafického spracovania.

Vytvorenie modernej obývačky, kde by konzola bola centrom zábavy je síce jedna vec, ale ťažko si v lete sadnete s touto zostavou niekde k vode. Honba za neustále kvalitnejším spracovaním by tak mala byť vystriedaná snahou robiť hry atraktívne i na slabších konfiguráciách. Či sa aj tak stane, je stále vo hviezdach. Jedno je však isté: PC platforme by výrazne pomohla menšia miera pirátstva. Čo si o týchto myšlienkach myslíte vy?

Zdroj: Kotaku