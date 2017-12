Platinová edícia pre Playstation 3 s výraznými zľavami sa rozrastá

29. júl 2008 o 17:22 Ján Kordoš

Do platinového koša teda môžeme zaradiť osmičku najobľúbenejších hier od EA, ktoré na PS3 zatiaľ vyšli (a samozrejme nejde o úplné novinky): FIFA Street 3, Fight Night Round 3, Harry Potter a Fénixov Rád, Medal of Honor: Airborne, Skate, UEFA Euro 2008, Untold Legends: Dark Kingdom a Need for Speed: Carbon. Tieto hry si od 1.augusta budete môcť zakúpiť za spomínaných 999 Sk.

„Radi by sme touto mimoriadnu ponukou urobili radosť všetkým súčasným aj budúcim majiteľom PlayStation 3,“ vysvetľuje tento krok Martina Kadlecová, PR manažérka Electronic Arts. „Znížili sme ceny najobľúbenejších hier všetkých žánrov, od športových cez strieľačky, závodné hry alebo detské tituly. Vybrať by si mali naozaj všetci.“

