Robert Madaj: Na Slovensku nie je internet

Seriál Tváre slovenského webu by bol nekompletný bez jednej zo služobne najstarších a najvýznamnejších tvárí slovenskej blogerskej scény ROBERTA MADAJA.

30. júl 2008 o 0:01 Samo Trnka

Bežný používateľ internetu na stránku Spravodaj.madaj.net najskôr nezavíta; blog Roberta Madaja, známeho na internete pod prezývkou Rony, sa totiž venuje prevažne mobilným technológiám a IT témam. Poznať Spravodaj však znamená, že sa na slovenskom internete orientujete aj ďalej ako po Azet, Bleskovky alebo Sme.sk.

Žiaden zo slovenských blogerov nepožíva takú autoritu ako Rony. Je to tak nielen preto, že Spravodaj je zrejme najstarší aktívny slovenský blog (funguje už od roku 2002), ale aj preto, že je dlhodobo jedným z najcitovanejších blogov v IT publicistike a blogerom rešpektovaným aj v českom prostredí.

Okrem iného sa podieľal na tvorbe blogovacieho servera Bloguje.cz a je autorom jeho slovenskej verzie a spustil server Foxinka, kde návštevníci môžu nájsť rozšírenia do prehliadača Firefox so slovenským popisom.

Napísať a zabudnúť

Pôvodným účelom textov na Ronyho stránke bolo oživiť obsah a zvýšiť návštevnosť na osobnej stránke. „Mal som tak desať návštev za rok, aj to deväť vlastných,“ hovorí dnes o svojich začiatkoch Rony. Dnes, ako hovorí, zapisuje to, nad čím premýšľa, aby už o tom nemusel ďalej premýšľať. I preto chýbal na zatiaľ najväčšej akcii slovenského internetu, BarCampe: „Asi by som sa tam nudil. O ničom, o čom napíšem, sa už nechcem potom baviť.“

Nie každému po chuti

Ako azda každá výrazná osobnosť, ani Rony nie je webovým prostredím vnímaný jednoznačne. Pre prevádzkovateľov webov nebýva potešením dostať od Ronyho nevyžiadaný súpis slabostí a nedostatkov ich stránky, ale váha jeho autority ich núti reagovať. To, že jeho pripomienky nie sú len štekaním psa na karavánu, dokazuje spolupráca na odseku zákona o prístupnosti webových stránok štátnej správy.

video //www.sme.sk/vp/5076/

Od okamžitých sympatií odrádza Spravodaj aj pomerne neúctivým prístupom k návštevníkovi: komentár možno zanechať až po súhlase s podmienkami stránky, ktoré končia textom: „… komentujete príspevok (nie erupcie Slnka) a nemýlite si komentáre s kvákacími fórami a chatom.“

Od ľudí čakám najhoršie

K tomuto tónu viedli Ronyho dlhoročné skúsenosti s návštevníkmi „bez patričných skúseností či rozmýšľacieho aparátu“. Madaj napríklad spomína prípad z roku 2003, keď sa na Spravodaji objavil článok „Chceš poslať sms zadarmo?“ s linkom na webovskú stránku, ktorá túto službu ponúkala. Mnohí návštevníci však prečítali len nadpis a svoje esemesky začali vpisovať do okna na komentáre, so svojím číslom vloženým do poľa pre meno.

„Na ľuďoch na internete ma neprekvapí nič. Radšej čakám to najhoršie,“ hovorí Rony.

Kto je Robert Madaj?

Nestor slovenskej blogosféry je nenápadný štyridsiatnik s plachým úsmevom a tichým hlasom. Na to, koľko má toho za sebou a ako ho poznáme z internetu, je prekvapivo skromný a skúpy na slovo. Je slobodný a ak nie je na internete, žije seriálmi a knižkami.

O svojom postavení si myslí svoje: „Na Slovensku neexistuje poriadny internet. Inak by ste nerobili rozhovor so mnou.“