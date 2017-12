Buzz! Quiz TV - rýchle prsty neváhajú

Sony má vybudovanú základňu s tzv. party titulmi niekoľkými projektmi, ktoré zaručujú tomuto hernému gigantovi, že sa okrem skúsených hráčov pozrú na hernú konzolu aj obyčajní ľudia, ktorým inak skratky ako RPG a FPS nič nehovoria.

29. júl 2008 o 11:51 Ján Kordoš

Séria Buzz sa presadila už na Playstation 2 niekoľkokrát a v next-gen pokračovaní sa ani nedá očakávať, že by priniesla niečo extrémne nové. Na druhú stranu je to aspoň zopár noviniek, ktoré hovoria o tom, že nová verzia ponúka niečo viac. A to niečo viac je napokon prekvapujúco dostačujúce na to, aby ste prejavili záujem. Podmienky sú dve: musíte mať aspoň trochu radi vedomostné súťaže založené na tradičnej „riskuj“ úrovni a angličtina vám nesmie robiť problémy. Kvízom vás sprevádza moderátor Buzz (ide o hlas austrálskeho herca Jasona Donovana) a jednoducho sa snažíte uspieť vo viac než 5000 otázkach z niekoľkých oborov ako napríklad: filmy, hudba, umenie, šport, lifestyle a klasické vedomosti z iných oblastí. To všetko hneď v niekoľkých kategóriách: od navršovania svojho bodového zisku po kradnutie bodov vybranému súperovi či rýchle prsty a podobne. Všetky princípy vám budú jasné po niekoľkých sekundách a práve preto je sa bavíte tým dôležitým: samotným hádaním správnej odpovede zo štyroch možností.





K tomu vám slúžia špeciálne ovládače, ktoré sú na rozdiel od predchodcu bezdrôtové, napájané dvomi AA batériami. Svoj dizajn Buzz ovládače nezmenili. Hoci ich môžete považovať iba za kus plastu, svoju funkciu plnia na 100% a zvládnete nimi ukočírovať celú hru. Ak však vlastníte predošlé kvízové hry, hra je kompatibilná i s ich ovládačmi, takže nemusíte kupovať celý balík i s novými „buzzermi“. Čo viac popisovať na kvízovej hre? Nič, jednoducho party hra, ktorú si síce môžete vyskúšať aj sami, ale rozhodne to nie je taká zábava, ako keď si prevetrávate hlavu so svojimi priateľmi.

GRAFIKA 5 / 10

Spracovanie je špecifické a ako to už býva zvykom, po niekoľkých minútach hrania začnú zbytočné animácie zdržovať, čomu vôbec neprospieva, že sa nedajú odklepnúť. Isteže, v kvízovom programe musí byť táto vata, avšak pri opakujúcich sa frázach a nudných záberoch do tmy zahaleného hľadiska nemáte ten správny pocit z vedomostnej súťaže. Nech je rozlíšenie akékoľvek, postavičky sú komixovo stvárnené a hoci roztomilé a hoci detailné a hoci vtipné – stále sú po jednej hre úplne nudné, opakujúce sa a po opadnutí z nadšenia voľby tej kočky v krátkej sukni zistíte, že je to jedno, lepšie by bolo nahrať cez kameru sám seba a nie sledovať v podstate infantilne tupého Elvisa. Ale na grafiku sa pri kvízoch môžeme vykašľať – samotné testy sú totiž spracované prehľadne, doplnené o fotky alebo dokonca aj videá. Tých mohlo byť však rozhodne viac, predsa len na jedno BR médium sa už nejaké to „avičko“ zmestí.

INTERFACE 9 / 10

Ovládanie je prosté, rovnako i samotný výzor ovládacích prvkov. Farebne rozlíšené tlačidlá konkrétne napovedajú, ktorá voľba sa ako aktivuje a po chvíli, keď zistíte, že „modrá je tá úplne hore“ (a ide to rovnako ľahko ako pri klasickom gamepade so známou štvoricou: trojuholník, krúžok, krížik, štvorec), siahnete po gamepade len v prípade, že budete chcieť vyskočiť z hry. V jednoduchosti je sila a na spracovanie kvízu nepotrebujete veľa umu. Jediná výhrada sa teda týka spomínaných nezrušiteľných animácií, čo platí aj v niektorých menu, napríklad pri voľbe postavy, kedy musíte odklikávať more položiek, ale moderátor si svoju frázu odreptať musí.







HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Dobre: hrať to osamote, je bez veľkého pretvarovania sa obrovská nuda. V tomto prípade máte série otázok a snažíte sa dosiahnuť čo najvyššie skóre a to vrchol zábavy rozhodne nie je. Pri zapojení sa viacerých hráčov to začne byť poriadna zábava, atmosféra hustejšia a nervy a mozog začnú pracovať naplno, hoci to bolo pôvodne iba odreagovanie, teraz sa sústredí celá štvorica hráčov. To je však už tradičná príťažlivosť party titulov, ktoré sú vhodné na... na party, kde sa s nimi najlepšie zabavíte a v tomto prípade zrejme aj naberiete nejaké všeobecné vedomosti. Vecou číslo dva a rozhodne nie je zanedbateľnou, je možnosť jednak zakúpenia nových balíkov otázok (aj keď tých pôvodných 5000 je riadny nášup a tak skoro sa opakovať nezačnú), prípadne – a toto je od Sony odvážny krok, zároveň však aj zdvihol celkové hodnotenie – si otázky vytvoríte sami, ale stiahnete z internetu. Vytvoríte špeciálny balík po ôsmich otázkach, zaradíte do kategórie (okrem tých v hre je vytvorených aj niekoľko špeciálnych, takže si môžete zvoliť aj okruh napríklad videohier), ohodnotíte otázky (nemusíte), ale máte ich hneď niekoľko nových. Komunita spraví svoje, takže ohranosť tak skoro nehrozí.

MULTIPLAYER 8 / 10

Multiplayer je pre túto hru základom, to je zrejmé. Za jednou konzolou to je sranda. Len pri hraní online je trochu nemotorné, že sa do zápasu prostredníctvom internetu môže zapojiť vždy len jeden hráč pripojený k PS3. To mohlo byť doriešené trochu lepšie. Ďalšia z možností hrania je tímová: štyria proti štyrom, ale keďže sme mali k dispozícii len štyri ovládače (a žiadnu party), nebola táto masová záležitosť otestovaná.

ZVUKY 7 / 10

Jason Donovan v úlohe moderátora má ten správny hlas: mierne sarkastický, mierne ironický, mierne vtipný, ale hlavné je, že je ukecaný a huba sa mu nezastaví. Len škoda, že niektoré jeho „vtipné“ vstupy budete poznať po chvíli naspamäť a nebudú vám pripadať vtipné ani na začiatku, ani na konci. Potom tu máme potlesk, voľbu zvuku stlačenia tlačidla na ovládači a hlas čítajúci otázky. Ten je zrozumiteľný, predčítavajúci pomalšie a plynulo, znalosť angličtiny je však nutná.







HUDBA

Radšej bez hodnotenia, v kvízoch na hudbe nezálaží. Tá v Buzz: Quiz TV je správne televízna so všetkým, čo k tomu patrí. Takže ju budete nenávidieť.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA

Inteligenciu si môžete hodnotiť sami vlastnú – otázky príliš náročné nie sú, jednoduché taktiež nie. Oproti minulosti sa vytratila voľba obtiažnosti, takže máte len sériu otázok a buď sa v danom okruhu orientujete a idete na istotu alebo tápate. To je však všetko vo vašej hlave. Žiadny súboj proti CPU tu nenájdete. Takže radšej znovu bez hodnotenia a keďže výber otázok môže byť postupne doplňovaný, nemusíte mať strach, že po niekoľkých party budú poznať všetci odpovede naspamäť.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7,0 / 10

Buzz: Quiz TV nie je tradičnou hrou – je to party titul, ktorý je určený výhradne pre zábavu viacerých „nehráčov“. Tí si sadnú k telke, ukážete im novú Playstation 3, nejaký ten grafický skvost, oni sa to budú snažiť ovládať, príliš im to nepôjde, prípadne ich to nebude vadiť. Tak im spustíte virtuálny kvíz, posadíte štyroch na gauč, nech si preveria svoje vedomosti a krivka zábavy začne stúpať. Nutnosť angličtiny by u mladých ľudí nemala príliš okresať cieľové publikum. Určite však Buzz prináša viac next-genu ako nie práve doriešené karaoke Singstar.