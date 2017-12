Kúpa cez internet? Dajte si pozor

Nie každý zákazník zvažuje pri kúpe cez internet či teleshopping okrem výhodnej ceny aj dôveryhodnosť predajcu či reklamačné podmienky.

24. júl 2008 o 0:00 Ján Glovičko

BRATISLAVA. Nakupovanie z pohodlia domova sa na Slovensku udomácňuje. Predajcovia hovoria, že v porovnaní so zahraničím je slovenský internetový obchod ešte v začiatkoch, predaj však medziročne rastie 80-­ až 100-­percentným tempom. Teleshopping, americký vynález, so svojimi nekonečne opakovanými šotmi do slovenských domácností prenikol už v deväťdesiatych rokoch.

Zdĺhavá reklamácia

Spoľahlivosť e-shopov či teleshopping programov v televízii a obchodné podmienky sa zákazníci overovať ešte úplne nenaučili.

„Pred Vianocami som si cez teleshopping objednala bižutériu za 2-tisíc korún. Začiatkom januára som ju začala nosiť, avšak po dvoch týždňoch zmenila farbu. Domnievam sa, že zoxidovala,“ hovorí pani Gregorová. Výrobky vrátila späť a žiadala si vrátiť peniaze.

Reklamácia alebo vrátenie tovaru vo väčšine kamenných obchodov nie je náročný proces. Situácia sa komplikuje pri internetovom obchode či nákupe cez teleshopping. Vtedy všetko závisí od ochoty danej firmy čo najrýchlejšie vybaviť sťažnosť. Niekedy to trvá mesiace.

„Ani po mesiaci a pol sa mi nik neohlásil, nenapísal ani nevrátil peniaze. V marci som napísala urgenciu reklamácie. Po nekonečných kontaktovaniach sa mi koncom apríla podarilo vďaka staznosti.sme.sk reklamáciu vyriešiť.“ Gregorovej vrátili peniaze.

Treba preverovať

Danuša Krkošová zo Slovenskej obchodnej inšpekcie upozorňuje, aby si zákazníci pred kúpou overili aspoň to, či predávajúci podáva o sebe zákonom požadované informácie.

Okrem základných údajov - obchodného mena či daňového čísla má spotrebiteľ poznať aj podmienky, spôsob a postup pri odstúpení od zmluvy, existujúce záruky na tovar a spôsob uplatnenia reklamácie. „Mal by mať informácie a charakteristiky o ponúkanom tovare, pretože si tento tovar nemôže fyzicky prezrieť pred kúpou.“

Chcem vrátiť tovar

Nekorektné úmysly môže naznačiť, ak poskytovateľ služby neposkytuje dosť informácií. „Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní od prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.“

Tovar môže byť použitý alebo mať chyby, ktoré zákazník nespôsobil. Predávajúci prevezme tovar späť a vráti spotrebiteľovi peniaze do 15 dní.

Záručná doba je aj pri internetovom obchode či teleshoppingu 24 mesiacov. „Počas tohto času môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu, a to u predávajúceho, kde produkt zakúpil,“ povedala Krkošová. Práve preto je veľmi dôležité, aby mal na predávajúceho adresu a kontakt.

Ochrancovia spotrebiteľa upozorňujú aj na správnu formu platby za objednaný tovar cez internet alebo teleshopping.

Zákazníkovi to ušetrí neskoršie naťahovanie sa s podvodníkom alebo nespoľahlivou firmou, ktoré vylákajú vopred peniaze za tovar, ktorý nikdy nedoručia.

Sťažovateľov pribúda Nie všetci internetoví predajcovia dodržiavajú zákonné povinnosti pri vybavovaní reklamácie. Zákazníci nakupujúci cez internet sa učia brániť svoje práva. Zo štatistiky Slovenskej obchodnej inšpekcie vyplýva, že Slováci sa v porovnaní s minulými rokmi sťažujú viac. V roku 2007 to bolo o tretinu viac ako v predošlom roku. Väčšina prešetrených podnetov bola opodstatnená. Najčastejšie sa zákazníci sťažujú na nedodanie objednaného tovaru. V ďalších podnetoch sa najčastejšie vyskytuje problém s dodaním iného tovaru, ako bol objednaný. „Slovenský spotrebiteľ ešte stále nie je natoľko asertívny, ako je žiaduce, porovnávajúc to s vyspelosťou a uvedomelosťou spotrebiteľov zo „starých“ členských európskych krajín, slovenský spotrebiteľ zaostáva,“ myslí si Helena Mezenská zo Združenia na ochranu spotrebiteľa.

Firmy sa chcú polepšiť O poradenstvo zabezpečenia korektného predaja a ochrany spotrebiteľa majú záujem aj prevádzkovatelia internetového obchodu. Nedodržanie zákonných lehôt, nepresné či nepravdivé informácie o tovare, neochota vybaviť reklamáciu, meškajúca zásielka či chýbajúci manuál v slovenskom jazyku. To sú pravidelné nedostatky slovenských internetových obchodov, na ktoré doplácajú spotrebitelia. Viaceré firmy, aby predišli nedorozumeniu s klientom, sa snažia spolupracovať so združeniami, ktoré ho chránia. „Tieto prejavy sú veľmi sympatické. Je vidieť, že rastie úroveň starostlivosti predajcu o zákazníka a že predajcovia si začínajú uvedomovať korektné vybavenie reklamácie a rešpektovanie práva spotrebiteľa ako jednu z konkurenčných výhod,“ hovorí Helena Mezenská zo združenia na ochranu spotrebiteľa. Odborná pomoc zo strany združení pomôže predajcom poskytovať kvalitnejšie služby. „Dnes sme svedkami toho, že niektorí prevádzkovatelia si práva spotrebiteľa vysvetľujú po svojom. Vo vybavovaní reklamácií sú vecné nedostatky, korigujeme ich argumentácie a upozorňujeme na nesprávne pochopenie a výklad zákonov,“ poukázala na nedostatky Mezenská.

Teleshopping vie ovplyvniť O nakupovaní z reklamných programov v televíziách známych ako teleshopping hovorí JOSEF LOUNEK zo Združenia slovenských spotrebiteľov. Je nákup cez televíziu bezpečný? „Ak to porovnáme s kamennými obchodmi, kde vám predajú výrobok zabalený od výrobcu a vy neviete, či je to presne ten, ktorý bol vystavený, je to porovnateľné. Výhodou je, že pri internetovom obchode môžete výrobok vrátiť bez uvedenia dôvodov.“ Čo zákazníka na nákupe cez televíziu najčastejšie zavádza? „Najviac nám na takejto prezentácii prekáža jej častá neobjektivita a agresivita ponuky. Mnohých spotrebiteľov to ovplyvní. Tovar potom nespĺňa vyvolané predstavy a dochádza k vráteniu tovaru alebo reklamáciám, ktoré nie sú pružne riešené.“ Čo najčastejšie Slováci kupujú cez televíziu? Má to nejaké vysvetlenie? „Malú doplnkovú elektroniku, rôzne nápadité doplnky do domácnosti, zariadenia na zlepšenie fyzickej kondície. Lákajú tiež výrobky, ktoré sú doplnené výhodnými prémiami. Niektoré známe osobnosti ponúkajú výrobky s „útokom na rozum“, na čo je spotrebiteľ citlivý a nechá sa nalákať na „výhodnosť“.“ Ovplyvní diváka sledovanie teleshoppingu? „Záleží od frekvencie opakovania prezentácií. Väčšinou si divák pri relácii predstavuje aktuálne drobnosti v domácnosti a nesleduje súvisle celú reláciu. Azda okrem „skalných“ konzumentov.“ Nevytlačí teleshopping z trhu nový spôsob predaja cez internet? V čom je internetový predaj bezpečnejší ako televízia? „Nákup cez internet získava viac klientov a po zdokonalení ponuky bude úspešne konkurovať iným vizuálnym formám reklamy. Niektoré už v súčasnosti prekonáva. Jeho výhodou je možná porovnateľnosť s konkurenčným výrobkom, uvádza technické parametre, ktoré umožňujú zodpovednejší výber. Ponuku často dopĺňa o odporúčanie konkrétnych odberateľov alebo údajmi o uplatnení výrobkov na trhu.“ Sú zákazníci opatrní? „Spotrebiteľ si stále častejšie uvedomuje, že iba seriózna ponuka, ktorá okrem predností upozorňuje na isté obmedzenia v použiteľnosti a porovnateľnosť s podobným tovarom iných výrobcov, zabezpečuje kvalitnejší výber na mieru jeho potrieb a možností.“







