Mobily by mali fungovať aj napriek záplavám

Mobilní operátori nezaznamenali doteraz žiadne dlhodobé výpadky siete z dôvodu nepriaznivého počasia a záplav. Pre TASR to potvrdili hovorcovia Orange, T-Mobile a O2.

25. júl 2008 o 7:55 TASR

Bratislava 24. júla (TASR) -

"Ak majú obyvatelia v postihnutých obciach problém so spojením, mohli ho spôsobiť poveternostné podmienky," uviedol Martin Vidan z T-Mobile.

Richard Fides z Orange a hovorca 02 René Parák TASR taktiež ubezpečili, že ich zákazníci mohli v týchto dňoch uskutočňovať hovory, pričom s dlhodobými výpadkami u nich problém nebol.

Podľa hovorcov by však ani živelné pohromy, ako napríklad veterné smršte, nespôsobili dlhodobé výpadky siete, či úplnú nemožnosť telefonovať. Zabezpečiť by to mali záložné zdroje, ktorými sú operátori vybavení.

To znamená, že funkčnosť siete by napríklad neovplyvnili ani výpadky elektriny. "Naše základňové stanice sú vybavené záložnými zdrojmi, ktoré zaistia, aby k dlhodobému výpadku signálu nedošlo," vysvetlil Vidan z T-Mobile.

Fides z Orange taktiež potvrdil, že takýto stav by vedeli riešiť mobilnými stanicami, kde majú tieto záložné zdroje uložené.

Parák z O2 vysvetlil, že záložné zdroje sa automaticky spustia a mali by zabezpečovať prevádzku dovtedy, kým sa problém nevyrieši.