Nákupné košíky budú mať umyváreň

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko baktérií sa nachádza na povrchu nákupného vozíka, do ktorého vkladáte potraviny v supermarkete? Pri balených pokrmoch na tom príliš nezáleží, pri manipulácii so zeleninou to však môže byť horšie.

24. júl 2008 o 9:13 Milan Gigel, (mg)

Písmo: A - | A + 11 0 Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko baktérií sa nachádza na povrchu nákupného vozíka, do ktorého vkladáte potraviny v supermarkete? Pri balených pokrmoch na tom príliš nezáleží, pri manipulácii so zeleninou to však môže byť horšie. S novinkou prichádza na trh firma PureCart Systems, ktorá začala s ponukou automatických umyvární pre nákupné vozíky. Každý vozík, ktorý ňou prejde, je postriekaný roztokom peroxidu vodíka, ktorý usmrtí viac ako 99 percent baktérií, ktoré sa na povrchu usídlili. Jemný nástrek, ktorý sa mení na vodu, zaschne po niekoľkých minútach, takže všetky riziká sú minulosťou. Podľa výrobcu ide o prvok, ktorý by v predajných reťazcoch chýbať nemal. Umývacia linka, ktorá nie je väčšia ako skener na letisku, spoľahlivo usmrtí baktérie, ktoré sú neraz pôvodcom črevných nepríjemností.