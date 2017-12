Hideo Kojima volá po novej generácii herných konzolí

23. júl 2008 o 20:36 Ján Kordoš

Kojimova posadnutosť technológiou je známa a MGS 4 to dokazuje svojim kvalitným spracovaním. Kojima by však chcel ísť ešte ďalej a nie len vytvárať fotorealistickejšiu grafiku, ale reálne systémy samé o sebe. Vysvetlil to na príklade fungujúceho ekosystému. Ak by sa k niektorým častiam fauny totiž dostala voda, po nejakom čase by začali rásť a meniť svoju podobu.

Ide možno o drobnosť, ale práve podobnými maličkosťami je Kojima skutočne posadnutý a snaží sa na ne klásť obrovský dôraz. Podobné maličkosti skutočne nezbadáte na prvý pohľad, možno si ich ani neuvedomíte, ale ak by boli súčasťou celku, bol by to úplne iný zážitok z hrania.

Taká malá a súkromná poznámka na záver: koľko by preboha potom stála samotná konzola, jej výroba, čas potrebný na vytvorenie AAA hry a koľko by stál jej samotný vývoj? Nie každý si totiž môže dovoliť pracovať na hernom projekte 3-4 roky. Ale Kojimove myšlienky sú skutočne zaujímavé, neodhadujeme si však tipovať, či aj skutočne vizionárske.

Zdroj: CVG