Šéf Nintenda sa ospravedlňuje za E3

23. júl 2008 o 20:29 Ján Kordoš

Podľa rozhovoru pre Forbes sa Iwata ospravedlnil všetkým hardcore hráčom za to, že pre nich na tohtoročnej E3 nič nepripravili a nezaujali takmer ničím. Sústredili sa totiž hlavne na mainstreamové publikum: predviedli snowboarding, zopár nových hier z Wii Sports a možnosť hrania na 60 nástrojov vo Wii Music. Občasní hráči možno boli vo vytržení, avšak táto akcia je určená prevažne náročnejším hráčom. A práve pre nich na E3 takmer nič nebolo.

Okrem Dead Rising: Chop Till You Drop pre Nintendo Wii to bola bieda, pretože bližšie prezentované nebolo ani GTA pre Nintendo DS. Iwata si je vedomý sklamania u hráčov (Wired to kritizoval článkom: Hráči, Nintendo vás stále nemá rado!), ale zároveň im odkazuje, že nové projekty budú oznámené (hovorí sa o pokračovaní Zeldy), len na to ešte nebol vhodný čas. Veľké projekty totiž potrebujú nejakú dobu na vývoj a trvá im to dlhšie ako vývoju jednoduchších či party titulov. Novinky budú, na E3 (najväčšej hernej výstave... sic) však nič nebolo.

A to už bolo oficiálne potvrdené, že v pláne je E3 2009. Niektoré neoficiálne dohady hovoria o tom, že sa E3 presunie späť do Santa Monicy a prezentovať sa bude v hoteloch. Akoby miesto, kde sa „výstava“ odohráva, rozhodovalo o jej kvalite. V kútiku duše veríme, že napokon americkému snu vyrazí dych nemecký trpaslík Game Convenction 2008.

Zdroj: Gamespot