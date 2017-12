Prúd v Británii vyrábajú aj vlny a anakondy

Podvodné elektrárne či obrovské veterné vrtule sú len dva z možných spôsobov, ako znížiť celosvetovú energetickú spotrebu, založenú na fosílnych palivách. Sú to ekologické, relatívne bezpečné a predovšetkým dlhodobo udržateľné projekty.

24. júl 2008 o 0:00 Tomáš Prokopčák

LONDÝN, BRATISLAVA. Sila prílivu a odlivu je relatívne stabilným energetickým zdrojom. Komerčné turbíny, ktoré pracujú so silou prúdenia vody, by mohli pri britskom pobreží fungovať už čoskoro. Zatiaľ jestvujú prvé prototypy. Sú to podvodné turbíny, ktoré vytvárajú elektrinu vďaka prílivovým a odlivovým prúdom. Ich kľúčovým prvkom sú vrtule pod hladinou vody. Prototyp SeaGen, skúšobné zariadenie nainštalované od mája na jazere v Severnom Írsku, má výkon 150 kW. Do konca leta by sa mal zvýšiť na 300 kW. Jeho maximum je pritom 1200 kW, čo by vyprodukovalo dostatok energie asi pre tisícku domácností. "Predstavte si podvodný veterný mlyn," hovorí Martin Wright zo spoločnosti, ktorá turbínu vyvíja. "Vďaka mesačnému pôsobeniu sa pohybujú obrovské masy vody a tento pohyb možno využiť ako zdroj energie."

Veľká Británia sa v poslednom období zviditeľnila aj ďalším projektom na čistú energiu. Plánuje postaviť obrovské a pohyblivé veterné elektrárne, ktoré umiestni na mori. Firma Blue H už svoj prototyp umiestnila asi 15 kilometrov od juhotalianskeho pobrežia. Tieto veterné turbíny by mali pracovať najmä v hlbokých vodách, kde by mohli využiť silnejšie vetry, aké prúdia v pobrežných oblastiach či na pevnine. Takáto "elektráreň" totiž pozostáva z plávajúcej platformy, ktorá sa na mieste ukotví silnými reťazami a závažím vo vodách s hĺbkou 50 až 300 metrov. Elektrina by sa od turbín do sietí mala prepravovať pomocou podvodný káblov.

Firma odhaduje, že už o pár rokov by prvé turbíny mohli byť umiestnené v okolí Británie. Podobné turbíny vyvíjajú aj veľké nórske ropné a energetické spoločnosti.

Tretím zaujímavým britským morským projektom je Anaconda, gumený had, ktorý po naplnení sa morskou vodou bude meniť kinetickú energiu vĺn na elektrickú. Zatiaľ funguje ako dvojmetrový prototyp (na snímke Southamptonskej univerzity), no po dokončení bude dlhý 200 metrov a široký sedem, čím sa stane najväčším gumovým výrobkom na svete. Tucet takýchto podmorských príšer v plnej prevádzke dokáže zásobiť menšie mesto. Anaconda je z vysoko odolných materiálov, takže životnosťou predčí všetky terajšie vlnové generátory elektriny. Ako povedal vedúci projektu John Chaplin zo Southamptonskej univerzity, o rok postavia nový model v meradle 1:3, približne o päť rokov rátajú so začatím výroby elektrickej energie.