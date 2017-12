Microsoft pracuje na oživení PC ako hernej platformy

23. júl 2008 o 14:54 Ján Kordoš

Práve preto sa Microsoft rozhodol zrušiť všetky poplatky a PC hráči tak môžu slobodne zbierať archievmenty v multiplayeri, hrať multiplayer bez platenia i proti hráčom z inej platformy, komunikovať prostredníctvom voice-chatu a tak ďalej. Navyše sa Microsoft postará o inováciu a rozšírenie Games for Windows. Zmenou prejde ako užívateľské prostredie, tak aj samotný koncept.

Pridaný bude totiž špeciálny servis Games for Windows Marketplace, ktorý bude ako stvorený pre PC a nepôjde o sucho okopírované konzolové rozhranie. Týmto krokom sa Microsoft začína širšie venovať digitálnej distribúcii pre PC. Okrem tradičnej nálože demoverzií, videí a updatov bude na Marketplace aj špeciálny obsah priamo od tvorcov a v budúcnosti zrejme môžeme očakávať aj nezávislé projekty či dokonca staršie hry. Označenie Games for Windows v rámci vytvorenia jednotného konceptu, začína používať stále viac projektov. Novými je Warhammer 40.000: Dawn of War 2 a Battlestations Pacific.

Zdroj: PR