Vývojári nových Votrelcov sú nadšení

Aliens: Colonial Marines však zaujme aj inými, postrannými vecami, ktoré pri hraní napríklad nebudete ani vnímať, no ak sa ich dozviete, určite pocítite rozdiel medzi inými projektmi a práve Aliens. Atmosféra pôsobí filmovo napríklad už len vďaka tomu, že sa scenára chopila dvojica Bradley Thompson a David Weddle. Pokým sledujete nové americké seriály a máte radi sci-fi, určite tieto mená poznáte. Ide chlapíkov, ktorí majú na svedomí seriál Battlestar Galactica.

Randy na ich adresu povedal: „Sú to neskutoční chlapíci. Dali nám toho nesmierne veľa. Dokonca by sme mohli vytvoriť celú jednu sezónu TV seriálu s vecami, ktoré pre nás spravili. Profitujeme u ich skúseností písania scenárov a posúva nás to ďalej. Pôvodne sme hovorili s mnohými ľuďmi, ale títo dvaja sú skutočne najlepší.“

Veľkým plusom je aj príchod grafikov špecializujúcich sa na vytvorenie objektov a takto by sme mohli pokračovať dlho. Vývojársky tím je obklopený zaujímavými ľuďmi, ktorí v minulosti do hier príliš nefušovali, no tentoraz svojou troškou prispievajú k tomu, že pôjde skutočne o poctu známej ságy. Za všetko hovorí Randyho nadšenie, ktorého vôbec netrápi, čo všetko bude použité v tlačových správach, z neho samého sršal optimizmus a radosť z tvorby pri rozhovere pre Shacknews a vývoj tohto projektu si viditeľne užíva. Je príjemne aj v tejto dobe vidieť to správne nadšenie pre vec, ktoré akoby v niektorých prípadoch vyprchalo z herného biznisu. Pre ďalšie informácie o hre samotnej vám odporúčame prečítať si naše preview.

