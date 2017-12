John Riccitiello: Investor kašle na kvalitu hier

23. júl 2008 o 14:37 Ján Kordoš

U nás (myslené na Slovensku) je situácia ohľadom EA skôr pesimistická, pretože prevládajú PC hráči, ktorým príliš nevonia nezlepšovanie športových sérií (čo sa však netýka konzolových verzií) a neustále chrlenie nových The Sims prídavkov, balíčkov a kadejakých bonusov. Lenže keď to ľudia kupujú a chcú, nepôjdu v EA hlavou proti múru – čo si mnohí neuvedomujú, pretože ako každá spoločnosť, aj EA musí vykazovať zisk, aby mohla fungovať.

V minulosti sa Electronic Arts uchyľovalo k skupovaniu vývojárskych štúdií (Bullfrog, Westwood, Origin), ktoré začleňovalo pod svoju strechu a doslova z nich spravili králikárne, v ktorých sa robili hry ako na bežiacom páse. Ako Riccitiello prehlásil, bol to veľmi chybný krok, pretože všetky tieto vývojárske tímy okamžite stratili svoje vedúce osobnosti, ktoré prichádzali s originálnymi myšlienkami a nápadmi a automaticky buď zakladali vlastné vývojárske štúdia alebo prechádzali ku konkurencii.

To by sa malo zmeniť a po zakúpení Bioware/Pandemic Studio to vyzerá na skutočne tak. Síce tvorcovia patria pod Electronic Arts, majú však vo vývoji voľnú ruku, nemusia sa starať o financie a len pokračujú v tom, čo doteraz robili: čiže vytvárajú vynikajúce hry.

Na adresu neustálej snahy o odkúpenie Take Two spoločnosť Electronic Arts sa Riccitiello vyjadril celkom jasne a zrozumiteľne: „Nezaujímam sa o to, čo zase ľudia napíšu o tomto spojení. Skutočne je mi to jedno. To dôležité, čo ma naozaj zaujíma, je, že sa celá vec posúva dopredu. Taktiež sa nebudem púšťať do zbytočných prestreliek s Take Two v médiách. Nejde mi o to, aby som bol na titulke New York Times.“

Mnohí hráči sú proti tomuto spojeniu dvoch veľkých herných spoločností, pretože za tým vidia nenásytnosť herného molocha. Paradoxne akoby im unikal podobný krok Activisionu, ktorý sa spojil s Vivendi (respektíve Blizzardom).

John si nás však získal aj zaujímavým prehlásením o investoroch. „Investori se*ú na kvalitu hier, vôbec ich nezaujíma. Jediné, čo je pre nich dôležité, je hodnota jednej akcie. Čakajú len na tieto zmeny. Po troch rokoch sme sa v Electronic Arts posunuli výrazne dopredu, priemerné hodnotenia našich vydaných hier stúpli. Nijako sa to však neprejavilo na trhu s akciami. Ale súhlasím s tým. Keby som bol ja investor, tiež by som len čakal a pozeral, čo sa bude diať.“

Nech je to akokoľvek, John je človekom, ktorý pôsobí ľudsky (nezamieňajte si ho však s jedným nemenovaným premiérom sociálneho štátu), pretože poukazuje na skutočné chyby, ktoré viedli k spomaleniu rastu EA. Návrat k obľúbenosti u hráčov bude náročný - a aspoň sa objavil niekto, kto sa sebakriticky pozrel na seba a chce to do budúcnosti zmeniť.

Zdroj: GamesIndustry, NYTimes