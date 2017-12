MAG bude skutočne masívna akcia

23. júl 2008

Ide totiž o prvú masívnu strieľačku určenú desiatkam hráčov. Skutočne je náročné predstaviť si virtuálne bojisko, po ktorom sa bude môcť preháňať až 256 hráčov. Keďže na projekte pracujú vývojári zo Zipper Interactive (majú na svedomí sériu Socom), máme pomerne veľkú šancu, že táto vojnová akcia sa podarí, skúseností majú tvorcovia na rozdávanie.

S tak veľkým počtom hráčov je zrejmé, že nepôjde o obyčajný deathmatch, v ktorom by sa masa hráčov navzájom zabíjala. Všetci hráči budú totiž rozdelení do osemčlenných tímov, pričom každá skupina bude mať špecifické úlohy, ktoré pre úspech svojej strany bude musieť plniť. Bezduché pobehovanie a strieľanie sa konať nebude. A ako už býva zvykom, budeme si svojho vojaka parádiť, dávať mu zbrane, ktoré uznáme za vhodné a raz za čas si sadneme aj do niektorého z vozidiel.

MAG sa objaví až niekedy na budúci rok, takže na bližšie predstavenie máme času dosť. Po úspechu Warhawku však nemusíme vôbec pochybovať o kladnom prijatí MAG-u – online projekty sa začínajú postupne rozširovať aj v konzolovom svete a multiplayer patrí medzi húfne podporované položky, čo potvrdzuje Call of Duty 4, Halo 3 a pokračovať by sme mohli ešte dlho. Jeden z ďalších projektov zameriavajúci sa na online hranie je stratégia Tom Clancy´s EndWar.

